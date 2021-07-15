Дия Сити простимулирует приток инвестиций, - компания Oxford Economics

Дия Сити будет способствовать притоку инвестиций и расширению возможностей для официального трудоустройства в ІТ-отрасли. Известная компания Oxford Economics совместно с профильными экспертами ITIC и StrategEast смоделировала потенциальное воздействие спецрежима на украинскую экономику.

"Прямые иностранные инвестиции являются чувствительными к различиям в налоговых ставках - особенно учитывая повышение мобильности потоков капитала после разрушения препятствий".

Об этом пишет "Зеркало недели", ссылаясь на исследование "Дия Сити: Обзор влияния реформ на украинский ІТ-сектор" от Oxford Economics.

Аналитики утверждают, что специальные налоговые условия поспособствуют притоку иностранных инвестиций в Украину. Более того, реформы Дия Сити соответствуют некоторым целям МВФ. По мнению экспертов, благодаря упорядочению нормативной базы и усилению защиты прав собственности можно ждать серьезного улучшения делового климата в стране.

Эксперты также выразили поддержку прогнозов, сделанных Министерством цифровой трансформации. В Oxford Economics считают, что Дия Сити будет стимулировать ежегодный рост номинальных показателей валовой добавленной стоимости в отрасли, и приведет к их удвоению в перспективе 6 лет.

Они также отмечают, что из-за усиления защиты и гарантий занятости, а также лучшего доступа к социальным льготам, гарантированного с введением в Дия Сити гиг-контрактов, возможности для официального трудоустройства в ІТ-отрасли будут расширены.

Напомним, Дия Сити - это специальный правовой режим для ІТ-индустрии, который призван создать новые прозрачные и понятные потенциальным иностранным инвесторам правила игры для ІТ-компаний и стартапов.

15 апреля 2021 рамочный законопроект №4303 о Дия Сити был одобрен в первом чтении. 18 июня профильный Комитет рекомендовал ВРУ принять его во втором чтении.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку