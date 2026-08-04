Дизель бьет новые рекорды: АЗС переписали ценники на 4 августа

Дизель в Украине снова подорожал / © Pixabay

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Во вторник, 4 августа, украинские АЗС снова скорректировали цены на топливо. Пока средняя цена бензина А-95 по стране составляет около 81,67 грн за литр, а дизель обходится водителям уже по 91,56 грн/л.

Об этом сообщает «Главком».

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Сколько стоит топливо 4 августа

Цены изменили крупнейшие АЗС страны. В частности, по сравнению со вчерашним днем сети «ОККО» и SOCAR подняли ценники на дизель. Кроме того, на SOCAR подорожал премиальный дизель.

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Высокие цены на топливо сегодня наблюдаются на АЗС «ОККО», WOG и SOCAR. Самые доступные варианты водители могут найти на «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

UPG:

А-95 — 79,90

А-95+ — 81,90

ДТ — 90,90

ДТ+ — 92,90

А-100 — 88,90

Автогаз — 42,90

ОККО:

А-95 — 82,90

А-95+ — 85,90

ДТ — 93,90

ДТ+ — 96,90

А-100 — 92,90

Автогаз — 43,90

WOG:

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А-95 — 83,50

А-95+ — 85,90

ДТ — 93,80

ДТ+ — 96,80

А-100 — 92,90

Автогаз — 44,50

KLO:

А-95 — 81,10

А-95+ — 83,20

ДТ — 92,90

ДТ+ — 95,60

А-100 — 90,20

А-92 — 78,90

Автогаз — 44,90

SOCAR:

А-95 — 85,40

А-95+ — 88,40

ДТ — 95,90

ДТ+ — 98,90

А-100 — 95,40

Автогаз — 43,90

Укрнафта:

А-95 — 79,90

А-95+ — 82,90

ДТ — 89,90

ДТ+ — 91,90

А-92 — 77,90

Автогаз — 42,90

БРСМ-Нафта:

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А-95 — 78,99

ДТ — 86,99

Автогаз — 39,49

На стандартном бензине А-95 разница между самым дешевым и самым дорогим составляет уже 6,41 грн на каждом литре. Еще более заметный разрыв на дизельном топливе — 8,91 грн/л на каждом литре между самым дешевым и дорогим предложением.

Даже в самых дорогих сетях газ стоит почти вдвое дешевле стандартного бензина А-95. Топливо А-92 постепенно исчезает из ассортимента крупных сетей, и остается представленным только в KLO и «Укрнафте».

Почему растут цены на топливо и каков максимум стоимости

Напомним, через 9 дней стоимость дизельного топливо на украинских АЗС может вырасти до 105 грн/л, а бензина — до 100 грн/л. По словам топливного эксперта Дмитрия Леушкина, главной причиной является напряженная ситуация на Ближнем Востоке, в частности, блокада Ормузского пролива и действия хуситов, из-за чего Украина лишена возможности докупать дополнительные объемы нефтепродуктов.

В то же время эксперт предполагает, что новое правительство постарается не допустить трехзначных цен на стелах АЗС. Кабмин может задействовать механизмы типа суперкешбека, снижения налогов или топливного демпфера, чтобы удержать стоимость на уровне 99,99 грн/л.

Однако Леушкин отмечает, что конкретные рычаги влияния правительства пока неясны. Если же государственные меры сдерживания так и не будут реализованы, цены на заправках неизбежно пересекут отметку в 100 гривен.

За последние 10 дней цены на АЗС выросли от нескольких до 15 гривен за литр. Несмотря на ажиотаж, системного дефицита топлива в стране не ожидают, поскольку законтрактованных объемов достаточно.

По словам эксперта Владимира Омельченко и Дмитрия Леушкина, трудности возникают из-за логистики — в частности, доставки в прифронтовые районы и необходимости перестройки маршрутов снабжения новыми танкерами. Поэтому локальные перебои с топливом могут длиться до середины сентября.

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