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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Дизель дешевеет, автогаз ползет вверх: актуальные цены на АЗС Украины 16 ноября

В среднем бензин А-95 в понедельник стоит около 88,49 грн за литр, а дизель — 103,42 грн за литр.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Автозаправка

Автозаправка / © Associated Press

Сети АЗС Украины обнародовали новые цены на бензин, дизель и автогаз 16 ноября. Часть автозаправок снизила стоимость дизельного горючего, в то время как автогаз в некоторых сетях демонстрирует рост.

Об этом сообщает «Главком».

В сети UPG за сутки дизельное топливо потеряло в цене 1 грн/л и теперь стоит 100,90 грн/л. Стоимость премиального дизеля ДТ+ также снизилась на 1 грн/л — до 103,90 грн/л. Цены на бензин и автогаз остались без изменений.

В OKKO обычный дизель и ДТ+ подешевели на 1 грн/л — до 104,90 грн/л и 107,90 грн/л соответственно.

В то же время WOG и Socar не пересматривали цены ни на один из представленных видов горючего. В частности, на WOG литр автогаза стоит 63,50 грн, дизельного горючего — 105,90 грн, а ДТ+ — 108,90 грн.

«Укрнафта» снизила цену на премиальное дизельное топливо на 1 грн/л — до 103,90 грн/л. Стоимость бензина, обычного дизеля и автогаза в сети осталась на прежнем уровне.

Не изменились цены и в сети KLO. А-95 там продают по 84,90 грн/л, дизельное топливо — по 103,90 грн/л, ДТ+ — по 107,90 грн/л, а автогаз — по 62,90 грн/л.

В «БРСМ-Нафте» бензин А-95 прибавил в цене 5 коп./л и стоит 86,04 грн/л. В то же время, дизельное топливо подешевело на 1,55 грн/л — до 100,44 грн/л. Автогаз, напротив, подорожал на 46 коп./л — до 59,45 грн/л.

Самая высокая стоимость бензина А-95 зафиксирована в сети Socar — 91,90 грн/л. Там же дороже всего продают обычное дизельное топливо — 106 грн/л, а премиальный дизель — 109 грн/л.

Больше всего за автогаз придется заплатить на OKKO и Socar — по 63,90 грн/л. Самая низкая цена этого вида горючего остается в «БРСМ-Нафте» — 59,45 грн/л.

Цены на топливо в Украине 16 ноября 2026 года

UPG

  • А-95 — 86,90 грн/л

  • А-95+ — 89,90 грн/л

  • ДТ — 100,90 грн/л

  • ДТ+ — 103,90 грн/л

  • А-100 — 97,90 грн/л

  • А-92

  • Газ — 61,90 грн/л

ОKKO

  • А-95 — 90,90 грн/л

  • А-95+ — 93,90 грн/л

  • ДТ — 104,90 грн/л

  • ДП+ — 107,90 грн/л

  • А-100 — 100,90 грн/л

  • А-92

  • Газ — 63,90 грн/л

WOG

  • А-95 — 90,90 грн/л

  • А-95+ — 93,90 грн/л

  • ДТ — 105,90 грн/л

  • ДТ+ — 108,90 грн/л

  • А-100 — 100,90 грн/л

  • А-92

  • Газ — 63,50 грн/л

Socar

  • А-95 — 91,90 грн/л

  • А-95+ — 94,90 грн/л

  • ДТ — 106,00 грн/л

  • ДТ+ — 109,00 грн/л

  • А-100 — 102,00 грн/л

  • А-92

  • Газ — 63,90 грн/л

«Укрнафта»

  • А-95 — 86,90 грн/л

  • А-95+ — 86,90 грн/л

  • ДТ — 101,90 грн/л

  • ДТ+ — 103,90 грн/л

  • А-100

  • А-92 — 84,90 грн/л

  • Газ — 60,90 грн/л

KLO

  • А-95 — 84,90 грн/л

  • А-95+ — 92,60 грн/л

  • ДТ — 103,90 грн/л

  • ДТ+ — 107,90 грн/л

  • А-100 — 101,90 грн/л

  • А-92 — 83,50 грн/л

  • Газ — 62,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • А-95 — 86,04 грн/л

  • А-95+

  • ДТ — 100,44 грн/л

  • ДТ+ —

  • А-100

  • А-92

  • Газ — 59,45 грн/л

К слову, цены на автогаз в Украине могут вырасти до 63-67 грн за литр уже в ближайшие две недели из-за дефицита в Европе и очередного подорожания у поставщиков на 15% в ноябре. Как сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, рынок бензина остается стабильным и сбалансированным, а вот высокая цена автогаза заставляет некоторые компании вообще отказываться от его закупки из-за риска не продать дорогое топливо.

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