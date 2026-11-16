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Дизель дешевеет, автогаз ползет вверх: актуальные цены на АЗС Украины 16 ноября
В среднем бензин А-95 в понедельник стоит около 88,49 грн за литр, а дизель — 103,42 грн за литр.
Сети АЗС Украины обнародовали новые цены на бензин, дизель и автогаз 16 ноября. Часть автозаправок снизила стоимость дизельного горючего, в то время как автогаз в некоторых сетях демонстрирует рост.
Об этом сообщает «Главком».
В сети UPG за сутки дизельное топливо потеряло в цене 1 грн/л и теперь стоит 100,90 грн/л. Стоимость премиального дизеля ДТ+ также снизилась на 1 грн/л — до 103,90 грн/л. Цены на бензин и автогаз остались без изменений.
В OKKO обычный дизель и ДТ+ подешевели на 1 грн/л — до 104,90 грн/л и 107,90 грн/л соответственно.
В то же время WOG и Socar не пересматривали цены ни на один из представленных видов горючего. В частности, на WOG литр автогаза стоит 63,50 грн, дизельного горючего — 105,90 грн, а ДТ+ — 108,90 грн.
«Укрнафта» снизила цену на премиальное дизельное топливо на 1 грн/л — до 103,90 грн/л. Стоимость бензина, обычного дизеля и автогаза в сети осталась на прежнем уровне.
Не изменились цены и в сети KLO. А-95 там продают по 84,90 грн/л, дизельное топливо — по 103,90 грн/л, ДТ+ — по 107,90 грн/л, а автогаз — по 62,90 грн/л.
В «БРСМ-Нафте» бензин А-95 прибавил в цене 5 коп./л и стоит 86,04 грн/л. В то же время, дизельное топливо подешевело на 1,55 грн/л — до 100,44 грн/л. Автогаз, напротив, подорожал на 46 коп./л — до 59,45 грн/л.
Самая высокая стоимость бензина А-95 зафиксирована в сети Socar — 91,90 грн/л. Там же дороже всего продают обычное дизельное топливо — 106 грн/л, а премиальный дизель — 109 грн/л.
Больше всего за автогаз придется заплатить на OKKO и Socar — по 63,90 грн/л. Самая низкая цена этого вида горючего остается в «БРСМ-Нафте» — 59,45 грн/л.
Цены на топливо в Украине 16 ноября 2026 года
UPG
А-95 — 86,90 грн/л
А-95+ — 89,90 грн/л
ДТ — 100,90 грн/л
ДТ+ — 103,90 грн/л
А-100 — 97,90 грн/л
А-92
Газ — 61,90 грн/л
ОKKO
А-95 — 90,90 грн/л
А-95+ — 93,90 грн/л
ДТ — 104,90 грн/л
ДП+ — 107,90 грн/л
А-100 — 100,90 грн/л
А-92
Газ — 63,90 грн/л
WOG
А-95 — 90,90 грн/л
А-95+ — 93,90 грн/л
ДТ — 105,90 грн/л
ДТ+ — 108,90 грн/л
А-100 — 100,90 грн/л
А-92
Газ — 63,50 грн/л
Socar
А-95 — 91,90 грн/л
А-95+ — 94,90 грн/л
ДТ — 106,00 грн/л
ДТ+ — 109,00 грн/л
А-100 — 102,00 грн/л
А-92
Газ — 63,90 грн/л
«Укрнафта»
А-95 — 86,90 грн/л
А-95+ — 86,90 грн/л
ДТ — 101,90 грн/л
ДТ+ — 103,90 грн/л
А-100
А-92 — 84,90 грн/л
Газ — 60,90 грн/л
KLO
А-95 — 84,90 грн/л
А-95+ — 92,60 грн/л
ДТ — 103,90 грн/л
ДТ+ — 107,90 грн/л
А-100 — 101,90 грн/л
А-92 — 83,50 грн/л
Газ — 62,90 грн/л
«БРСМ-Нафта»
А-95 — 86,04 грн/л
А-95+
ДТ — 100,44 грн/л
ДТ+ —
А-100
А-92
Газ — 59,45 грн/л
К слову, цены на автогаз в Украине могут вырасти до 63-67 грн за литр уже в ближайшие две недели из-за дефицита в Европе и очередного подорожания у поставщиков на 15% в ноябре. Как сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, рынок бензина остается стабильным и сбалансированным, а вот высокая цена автогаза заставляет некоторые компании вообще отказываться от его закупки из-за риска не продать дорогое топливо.