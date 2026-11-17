Цены на топливо 17 ноября / © Unsplash

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Во вторник, 17 ноября, на украинских АЗС изменились цены на дизельное горючее и сжиженный газ. Сразу несколько крупных сетей снизили стоимость дизеля, в то время как автогаз на отдельных заправках подорожал на 1 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, которые приводит «РБК-Украина».

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Цены на дизель 17 ноября: где топливо подешевело больше всего

Существеннее всего стоимость дизельного горючего снизила государственная сеть «Укрнафта». Цены на обе марки ДТ упали на 2 грн/л:

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обычный дизель — до 99,90 грн/л;

ГП Energy — до 101,90 грн/л.

Таким образом, стандартный дизель на «Укрнафте» снова стоит менее 100 грн за литр.

На 1 грн/л снизила цены сеть UPG. Теперь горючее стоит:

EURO DIESEL — 99,56 грн/л;

upgDIESEL — 102,90 грн/л.

Самое выгодное предложение среди указанных сетей — EURO DIESEL на UPG. Его стоимость на 34 копейки ниже стандартного дизеля на «Укрнафте».

Цены на дизель на WOG: сколько стоит топливо после понижения

Сеть WOG также пересмотрела стоимость дизельного горючего, снизив цены на обе марки на 1 грн/л:

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ГП Евро-5 — до 104,90 грн/л;

ГП Mustang — до 107,90 грн/л.

Несмотря на удешевление, предложения WOG остаются дороже аналогичного топлива на UPG и «Укрнафте».

Разница между самым дешевым дизелем на UPG и ДП Mustang на WOG составляет 8,34 грн/л. Для автомобиля с баком на 50 литров это более 417 грн. разницы за полную заправку.

Цены на автогаз в Украине: где подорожал сжиженный газ

В отличие от дизеля, сжиженный газ на отдельных АЗС подорожал. На 1 грн/л повысили стоимость двух сетей:

OKKO — до 64,90 грн/л;

«Укрнефть» — до 61,90 грн/л.

Высокая цена среди указанных сетей зафиксирована на OKKO. В то же время, самый дешевый автогаз предлагают UPG и «Укрнафта» — по 61,90 грн/л.

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Цены на бензин А-95 и А-100: сколько стоит литр

В сегменте бензина 17 ноября изменений не произошло. Все марки остались на прежнем уровне.

Самый дешевый стандартный бензин А-95 продается на «Укрнафте» и UPG — по 86,90 грн/л.

Премиальные марки А-95 и А-100 обычно стоят дороже, в особенности в сетях OKKO, WOG и SOCAR.

Сколько стоит горючее на АЗС OKKO, WOG, SOCAR, UPG и «Укрнафта» 17 ноября

Цены на топливо OKKO

Бензин Pulls 100 — 100,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 93,90 грн/л;

Бензин А-95 Евро — 90,90 грн/л;

ГП Pulls — 107,90 грн/л;

ГП Евро — 104,90 грн/л;

Автогаз — 64,90 грн/л (+1 грн).

Цены на топливо WOG

Бензин 100 — 100,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 93,90 грн/л;

Бензин 95 Евро — 90,90 грн/л;

ГП Mustang — 107,90 грн/л (-1 грн);

ГП Евро-5 — 104,90 грн/л (-1 грн);

Автогаз — 63,50 грн/л.

Цены на топливо SOCAR

Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л;

Бензин А-95 — 91,90 грн/л;

ГП NANO Extro — 109,00 грн/л;

ГП NANO — 106,00 грн/л;

Автогаз — 63,90 грн/л.

Цены на топливо «Укрнефть»

Бензин 95 Energy — 89,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

Бензин А-92 — 84,90 грн/л;

ГП Energy — 101,90 грн/л (-2 грн);

Обычный дизель — 99,90 грн/л (-2 грн);

Автогаз — 61,90 грн/л (+1 грн).

Цены на топливо UPG

Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

ГП upgDIESEL — 102,90 грн/л (-1 грн);

ГП EURO DIESEL — 99,56 грн/л (-1 грн);

Автогаз — 61,90 грн/л.

Напомним, ранее эксперт топливного рынка Сергей Куюн предупреждал о возможном удорожании автогаза в ноябре. По его прогнозу, из-за дефицита сжиженного газа в Европе и роста закупочных цен его стоимость в Украине могла достичь 63–67 грн/л.

Также экономист Елена Нусинова прогнозировала дальнейший рост цен на бензин до конца 2026 года. При негативном сценарии, в частности, в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке и перебоев с поставкой нефти, стоимость бензина А-95 в Украине могла приблизиться к 100 грн/л.

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