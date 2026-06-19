Дизель и бензин резко подешевеют: эксперт рассказал, что будет с ценами на АЗС

Эксперт спрогнозировал резкое снижение цен на горючая в Украине / © Pixabay

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В течение нескольких недель стоимость дизельного топлива в Украине имеет все шансы упасть еще на 6 или 7 гривен за литр. Постепенное удешевление нефтепродуктов на отечественных заправках обусловлено положительными изменениями на европейском рынке.

Об этом рассказал топливный эксперт Дмитрий Леушкин в эфире "Новости.LIVE".

Этапы снижения стоимости дизеля

Эксперт отметил, что процесс уменьшения цифр на стелах АЗС уже фактически начался. По его прогнозам, на этой неделе цена упадет на 1 гривну, на следующей — на 2 гривны, а впоследствии покупатели увидят дополнительное удешевление.

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"Еще 6-7 гривен точно у нас будет снижаться", - подчеркнул эксперт.

По его словам, этот долгожданный для украинских водителей процесс растянется на две или три недели.

Ситуация с бензином и европейское влияние

Дмитрий Леушкин подчеркнул, что озвученный потенциал максимального удешевления касается, прежде всего, дизельного топлива. Стоимость бензина также обязательно пойдет на убыль, однако конечный показатель снижения будет несколько меньше из-за специфики европейских котировок.

«По бензину также есть потенциал снижения, но он на пару гривен меньше», — пояснил специалист.

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Он добавил, что это напрямую связано с сокращением ценового отставания между этими видами горючего в Европе.

Почему цены не вернутся к минимуму

Даже если мировая нефть вернется к старым показателям, горючее в Украине все равно останется дороже примерно на 50 копеек или 1 гривну. Это объясняется общим уменьшением потребления в стране и усилением конкуренции между сетями автозаправочных станций.

За последнее время украинские компании также испытали существенное увеличение финансовой нагрузки из-за новых налогов и роста тарифов на электроэнергию. Все эти дополнительные ежедневные расходы по содержанию бизнеса неизбежно закладываются в конечную стоимость каждого проданного литра.

Напомним, в то же время Россия оказалась перед угрозой крупнейшего топливного кризиса за последние десятилетия . Из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам она потеряла значительную часть мощностей, а дефицит горючего уже испытывают в регионах.

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