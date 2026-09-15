Дизель неожиданно подешевел: какие цены на топливо 15 сентября

Топливо снова подорожало / © Associated Press

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Сегодня, 15 сентября 2026, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях уже составляет около 88 грн за литр, дизельного топлива — около 96 грн за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Цены на топливо 15 сентября

Во вторник утром украинские АЗС снова переписали ценники на топливо. Ключевые сети подняли стоимость практически всех видов горючего, причем на отдельных АЗС бензин подорожал сразу на 2 гривны.

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В то же время дизельное топливо несколько отошло от отметки в 100 гривен, в сторону удешевления.

Сеть «ОККО» повысила розничные цены как на бензин, так и на дизель. Вся линейка бензинов — Pulls 100, Pulls 95 и А-95 Евро — прибавила в цене по 2 грн. Дизель и газ тоже подорожали, без изменений остался только ДП Pulls.

WOG обновила стоимость большинства топлива — бензин маркировок 100, 95 Mustang и 95 Евро вместе с дизелем ДП Евро-5 подорожали на гривну. При этом цены на ДТ Mustang и автогаз остались вчерашними.

На SOCAR подорожал бензин NANO 95 и 95 стандартный. В то же время, премиальный бензин NANO 100 и дизельное топливо ДТ NANO Extro подешевели на 10 коп.

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В «Укрнафте» за последние сутки корректировки цен не произошло.

«ОККО»

Бензин Pulls 100: 99,90 грн (+2 грн)

Бензин Pulls 95: 92,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95 Евро: 89,90 грн (+2 грн)

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 99,50 грн (+60 коп.)

Газ: 45,50 грн (+60 коп.)

WOG

Бензин 100: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 Евро: 88,90 грн (+1 грн)

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 45,50 грн

SOCAR

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Бензин NANO 100: 99,9 грн (-10 коп.)

Бензин NANO 95: 93,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95: 89,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 99,9 грн (-10 коп.)

ДТ NANO: 99,90 грн

Газ: 44,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy): 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

Бензин А-92: 81,90 грн

ДТ (Energy): 94,90 грн

ДТ: 96,90 грн

Газ: 42,90 грн

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, по словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, в Украине дизель может подорожать ориентировочно на 3 гривны за литр.

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в ближайшее время стоимость дизельного горючего в Украине может возрасти.

«Я считаю, что правительство все же примет какие-либо решения по налогам, уменьшение налогов в стоимости горючего. Каким-то образом будут все же дополнительные рычаги по снижению или удержанию цены», — пояснил он.

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