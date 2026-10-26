Дизель перевалил за 100 грн: что происходит с ценами на топливо 26 октября

Топливо подорожало / © Associated Press

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Сегодня, 26 октября, самые большие сети АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя цена бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,77 грн/литр, дизельного топлива — 104,14 грн/литр.

Об этом сообщает «Главком».

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В частности, в сети «БРСМ-Нефть» бензин А-95 подорожал на 20 коп/л, а дизельное топливо — на 16 коп/л. В то же время, автогаз подешевел на 1,30 грн/л. В сети «Укрнафта» автогаз подорожал на 1 грн/л. На АЗС WOG дизельное горючее и ДТ+ выросли в цене на 1 грн/л.

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Сейчас самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar — 94,90 грн/л. Самая высокая цена обычного дизельного топлива зафиксирована в WOG — 106,90 грн/л, а премиального дизеля — 109,90 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в WOG — 56,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива — в «БРСМ-Нефти» — 50,99 грн/л.

Топливо— ситуация в Украине

По прогнозу эксперта Геннадия Рябцева, к концу осени цены на топливо будут резко прыгать то вверх, то вниз, к тому же дизель значительно уязвимее к ценовым шокам, чем бензин.

Операторы АЗС реагируют на ситуацию асимметрично: поднимают цены еще до поступления более дорогого ресурса, перекладывая риски на потребителей, а снижают их медленно, ссылаясь на реализацию старых запасов.

Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.

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