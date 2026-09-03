Дизель приближается к 100 грн за литр: эксперт предупредил о новом скачке цен на АЗС

Цены на горючее вырастут / © pixabay.com

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Украинским водителям следует готовиться к новому повышению цен на заправках. Мировой рынок нефтепродуктов резко пошел вверх, и этот скачок уже начал влиять на стоимость горючего в Украине. По прогнозу бензин и дизель в течение примерно двух недель могут подорожать ориентировочно на 5 грн за литр.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Новый виток подорожания нефтепродуктов начался на мировых рынках в начале этой недели. Как пояснил Куюн, биржевая стоимость дизеля в Лондоне уже поднялась выше апрельских максимумов, которые наблюдались в начале кризиса из-за войны между Ираном и Израилем.

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«Оптовый рынок улетел уже очень сильно, добавил 4-4,5 гривны за последние три дня. Соответственно, и розница тоже подтягивается», — отметил эксперт.

Куюн ожидает, что нынешний рост мировых котировок может прибавить к стоимости дизеля в Украине около 5 грн/л. Однако это подорожание, по его прогнозу, растянется примерно на две недели.

Средняя стоимость дизельного горючего сейчас составляет 91,31 грн за литр. Если прогнозируемое повышение реализуется полностью, то этот показатель может приблизиться к 96 грн/л. На некоторых заправках цена может дойти до 98 грн. В то же время, дизель по 100 грн/л пока не является основным сценарием.

«Если будет дальше расти цена, например, другие какие-то проблемы возникнут, то в принципе не приходится исключать, что может завалиться цена и за 100 гривен», — добавил Куюн.

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Похожая ситуация ожидается и с бензином. По оценке эксперта, он может подорожать примерно на 5 грн за литр. В настоящее время средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 80,70 грн/л.

Дефицита горючего пока нет. Даже в период пикового потребления основные виды горючего есть в достаточном количестве.

«Главное, что было горючее. С этим у нас сегодня все хорошо», — добавил эксперт.

Отдельным риском для рынка остаются российские удары по энергетической инфраструктуре. По словам эксперта, участники топливного рынка сейчас готовятся к разным сценариям.

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Напомним, сегодня украинские автозаправочные станции зафиксировали очередной рост цен на топливо. По состоянию на 3 сентября средняя стоимость бензина А-95 достигла 82,08 грн/литр, а дизельного горючего — 92,77 грн/литр.

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