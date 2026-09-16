Дизельное топливо почти по 100 грн: эксперт объяснил, почему цены могут взлететь ещё выше

АЗС / © pixabay.com

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Цена на дизельное топливо в Украине в скором времени может превысить отметку в 100 грн за литр. Директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн прогнозирует дальнейший рост стоимости дизельного топлива на фоне рекордных европейских котировок и удорожания последних импортных партий топлива. По его оценке, цена свыше 100 грн/л может появиться на украинских АЗС уже в ближайшее время.

Об этом Куюн написал в среду, 16 сентября, в своём посте в Facebook.

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По словам эксперта, утром 16 сентября максимальные цены на дизельное топливо в Украине уже вплотную приблизились к отметке 100 грн/л. В то же время отдельные сети уже начали продавать бензин по цене выше 90 грн за литр.

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Куюн отмечает, что рынок может преодолеть психологический барьер в 100 грн за литр дизельного топлива уже очень скоро. По его мнению, вопрос уже заключается не в том, будет ли такая цена, а в том, когда именно она появится.

«По моим ощущениям, это может произойти уже сегодня», — написал директор «А-95».

Дизель в Европе бьет рекорды

Одной из основных причин подорожания Куюн называет ситуацию на европейском рынке. По его словам, уже на протяжении недели котировки дизельного топлива держатся примерно на уровне 1500 долларов за тонну.

Эксперт отмечает, что такие показатели являются исторически высокими. Более высокие европейские котировки наблюдались лишь в апреле этого года, а ранее подобных значений не фиксировалось.

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При этом Куюн обращает внимание на соотношение цен на нефть и дизельное топливо. Сейчас нефть стоит около 108 долларов за баррель, тогда как в 2008 году ее цена поднималась до 147 долларов. По мнению эксперта, тот факт, что при значительно более высокой стоимости нефти в 2008 году дизельное топливо стоило не так дорого, свидетельствует об отдельной проблеме именно на рынке дизельного топлива.

Как складывается ситуация на Ближнем Востоке

Среди факторов, вызвавших новый скачок котировок, Куюн назвал ситуацию вокруг йеменских хуситов. По его словам, атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и ситуация в районе Красного моря создают дополнительные риски для глобальных поставок нефти и нефтепродуктов.

Эксперт отмечает, что в настоящее время значительное внимание приковано к Ормузскому проливу, однако параллельно возникли проблемы с альтернативным маршрутом экспорта саудовской нефти и топлива через Баб-эль-Мандебский пролив.

Куюн связывает контроль над этим направлением с действиями хуситов, которых он называет союзниками Ирана, и отмечает, что эта ситуация оказывает дополнительное давление на мировой рынок дизельного топлива.

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Себестоимость импортного дизельного топлива растет

Высокие мировые цены напрямую сказываются на украинском рынке. Куюн сообщил, что себестоимость последних поставок дизельного топлива уже составляет около 95–96 грн за литр.

При этом оптовая цена дизельного топлива в центральном регионе Украины, по его данным, достигла примерно 99 грн/л.

Поэтому эксперт считает, что превышение розничной ценой отметки в 100 грн за литр — это фактически вопрос времени.

Будет ли дефицит топлива

В то же время Куюн подчеркивает, что резкое подорожание дизельного топлива не означает, что в Украине заканчивается топливо. По его мнению, главной задачей сейчас является сохранение стабильных поставок и обеспечение рынка этим ресурсом в будущем.

«Главное, чтобы было топливо», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что возможности государства сдерживать рост цен с помощью налоговых инструментов ограничены. В частности, по словам Куюна, в настоящее время нет достаточных финансовых ресурсов для снижения налогов на топливо.

Кроме того, с начала следующего года предусмотрено плановое повышение акциза на топливо, которое было закреплено в законодательстве ещё в 2024 году.

Несмотря на сложную ситуацию, Куюн призвал не воспринимать нынешний скачок цен как бесконечный процесс. «Любой кризис проходит, пройдет и этот», — подытожил эксперт.

Напомним, что в Украине пока нет оснований ожидать общего дефицита топлива. Однако из-за прицельных атак российских оккупантов возможны временные перебои с его поставками.

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