Лишь 8% оценили свой доход выше среднего или как высокий.
Для большинства украинцев основной источник дохода – заработная плата. Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг".
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 12 ноября.
Так, по их данным, для 55% населения основной источник дохода – зарплата, только для трети (30%) основной доход – пенсия, 13% получают доход от бизнеса, 6% – это социальные выплаты.
Свой текущий уровень дохода большинство опрошенных оценило как низкий или ниже среднего. В то же время четверть опрошенных отметила, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. В то же время столько же (22%) ответили, что предпочитают доход более 30 тыс. грн в месяц. Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% - назвали 11-15 тыс., 18% - 16-20 тыс., 8% - 21-25 тыс., 11% - 26-30 тыс. грн.
Вместе с тем почти половина украинцев не имеет четкого плана улучшения своего финансового состояния.
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