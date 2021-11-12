Лишь 8% оценили свой доход выше среднего или как высокий.

Для большинства украинцев основной источник дохода – заработная плата. Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг".

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 12 ноября.

Так, по их данным, для 55% населения основной источник дохода – зарплата, только для трети (30%) основной доход – пенсия, 13% получают доход от бизнеса, 6% – это социальные выплаты.

Свой текущий уровень дохода большинство опрошенных оценило как низкий или ниже среднего. В то же время четверть опрошенных отметила, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. В то же время столько же (22%) ответили, что предпочитают доход более 30 тыс. грн в месяц. Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% - назвали 11-15 тыс., 18% - 16-20 тыс., 8% - 21-25 тыс., 11% - 26-30 тыс. грн.

Вместе с тем почти половина украинцев не имеет четкого плана улучшения своего финансового состояния.

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