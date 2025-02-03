Для ФЛП и юридических лиц изменили правила подачи налоговой отчетности

Налоговый расчет по НДФЛ и ЕСВ следует подавать не так, как раньше.

С 2025 года для всех налоговых агентов, в частности, для юридических лиц и ФЛП, выплачивающих доходы физическим лицам, меняется порядок подачи налоговой отчетности. В частности, налоговый расчет по НДФЛ и ЕСВ теперь будет подаваться ежемесячно, а не раз в квартал.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отчеты необходимо подавать до 20 числа следующего месяца после окончания отчетного. Эти изменения были введены после обновления Налогового кодекса Украины осенью 2024 года, который также учитывает необходимость обеспечения сбалансированности бюджета в условиях военного положения.

До 10 февраля 2025 года будут представлены отчеты за IV квартал 2024 года по старой форме, а отчет за январь 2025 года уже следует подать по новой форме до 20 февраля 2025 года. Новая форма налогового расчета включает в себя основной расчет и несколько приложений, в частности:

Приложение 1 – Сведения о ЕСВ.

Приложение 4ДФ – Сведения о доходах.

Приложение 5 – Информация о трудовых отношениях.

Приложение 6 – Данные о специальном стаже.

Эти изменения призваны обеспечить более эффективный контроль над поступлениями в бюджет, а также упростить процесс отчетности для налогоплательщиков. Они позволяют снизить количество ошибок и задержек в подаче отчетности, а также создают более удобные условия для бизнеса.

Утверждение новых форм налогового расчета стало возможным благодаря приказам Министерства финансов Украины от 24 января 2025 и от 30 января 2025 года.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет от 1,5 до 5%. За что и сколько теперь будет платить каждый украинец и бизнес – читайте на ТСН.ua.

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