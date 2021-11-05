Для клиентов поставщика "последней надежды" цену на газ снизили в два раза: Шмигаль рассказал детали

Для клиентов поставщика "последней надежды" цену на газ снизили в два раза: Шмигаль рассказал детали

Функции Поставщика последней надежды выполняет НАК "Нафтогаз Украины".

Правительство снизило цену на газ для людей, пользующихся услугами Поставщика последней надежды (ПОН), до 7,96 грн. за кубический метр.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль 5 ноября.

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По его словам, указанная цена для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение октября и ноября 2021 года. За это время украинцы должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на газ для них осталась неизменной в течение следующих месяцев.

"Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" выполняет функции Поставщика последней надежды. Правительство и "Нафтогаз" приняли решение, что цена для клиентов ПОН в октябре и ноябре будет 7,96 грн за кубометр. Это в два раза ниже, чем было", — сказал Шмигаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины.

Как добавил глава правительства, 600 тысяч украинцев-клиентов ПОН могут спокойно и без очередей выбрать постоянного поставщика, чтобы цена для них оставалась неизменной в течение всего отопительного сезона. Денис Шмигаль также уточнил, что благодаря годовым контрактам цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной в течение всего отопительного сезона.

Напомним:

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