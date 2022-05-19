"Для нас это так же важно, как и оружие": Шмигаль призвал страны G7 предоставить Украине срочную финансовую помощь

"Для нас это так же важно, как и оружие": Шмигаль призвал страны G7 предоставить Украине срочную финансовую помощь

Украинский премьер-министр Денис Шмигаль провел онлайн-встречи с министрами финансов стран "Большой семерки" и призвал их срочно выделить финансовую помощь.

Глава украинского правительства подчеркнул, что финансовая поддержка стран G7 является надежным фундаментом для Украины.

Об этом Денис Шмигаль сообщил на своей странице в Telegram.

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"Подчеркнул, что россия воюет не только против Украины, а против всего цивилизованного мира. Усилия врага повлечь за собой продовольственный, миграционный, энергетический кризисы скажутся на благосостоянии сотни стран. Об этом свидетельствуют и данные Международного валютного фонда. Глобальный рост замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Поэтому победа Украины будет нашей общей победой. Призвал страны "Большой семерки" предоставить нашему государству срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Для нас это так же важно, как и оружие", – сообщил Шмигаль.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) утвердила план послевоенного восстановления Украины, который будет состоять из четырех ключевых пунктов. Подробнее о плане – ЗДЕСЬ.

У ЕС есть план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро в обмен на реформы

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