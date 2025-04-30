Для продавцов на OLX, Prom и Rozetka введут налоги: Кабмин принял законопроект

Продажи в Интернете будут облагать налогом / © pixabay.com

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Правительство утвердило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и ряд других законодательных актов Украины для введения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы».

Об этом сообщил заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его данным, решение принял Кабинет министров на заседании во вторник, 29 апреля.

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«Операторов цифровых платформ признают налоговыми агентами и обяжут автоматически удерживать налоги с граждан, получающих доходы от продаж товаров или предоставления услуг через эти платформы. Налоговая ставка составит 5%, к тому же взимается дополнительный 5% военный сбор. Это требование касается операторов цифровых платформ, зарегистрированных как в Украине, так и за ее пределами, если доходы от их использования получают резиденты Украины», — написал он.

В частности, речь идет о любом из таких видов деятельности, осуществляемом продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест

личные услуги

продажа товаров

предоставление в аренду транспортных средств

Для целей налогообложения предлагается считать активным продавцом того, кто совершил хотя бы одну операцию в отчетный период, за которую было выплачено или начислено вознаграждение.

Налоговые органы смогут получать от банков данные о транзакциях на текущих счетах продавцов, в то же время будут соблюдать законы, регулирующие раскрытие информации, составляющей банковскую тайну.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство не рассматривает пока никаких планов по повышению налогов или дополнительных фискальных мер.