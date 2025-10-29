- Дата публикации
Для продолжения импорта газа необходимо потратить еще 1,9 миллиарда евро – Нафтогаз
Группа Нафтогаз накопила в хранилищах 13,2 млрд кубометров «голубого топлива» и планирует дополнительный его импорт из-за российских атак на газодобычу. Об этом рассказал глава НАК на брифинге сообщает Укринформ.
Он отметил, что Группа потратила на закачку газа около 1 млрд дол. собственных средств и около 1,5 млрд. дол. привлеченной помощи от партнеров. Такой объем финансирования был обусловлен потребностью увеличить импорт газа из-за последствий российских атак на газодобычу.
В настоящее время "Нафтогаз" оценивает свою потребность в средствах для продления импорта газа в 1,9 млрд евро.
Ранее британское издание The Guardian сообщило о том, что Венгрия и Словакия в прошлом месяце являлись крупнейшими импортерами российского газа в ЕС. Впрочем, по данным EXPro, те же страны являются крупнейшими поставщиками газа в Украину. Например, только в июле Украина закупила у Словакии и Венгрии более 550 млн кубов газа.
Ранее сообщалось, что из-за ударов врага была уничтожена большая часть газодобывающих предприятий Украины. Еще несколько месторождений в Полтавской и Харьковской областях остановили добычу из-за блокирования лицензий со стороны регулятора. По оценке владельцев этих предприятий в случае их разблокирования Украина может получить +71,1 млн. м³ газа, + 900 млн. грн. в госбюджет и экономию до 50 млн. долларов на импорте газа.