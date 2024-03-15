Для РФ могут ввести новый налог, чтобы компенсировать ущерб от войны — Шмыгаль

На сегодняшний день убытки от российской агрессии составляют 486 миллиардов долларов.

Украина и союзники хотят ввести специальный налог для РФ в качестве компенсации за ущерб от агрессии.

Об этом в эфире 1+1 заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он заявил, что на сегодняшний день, по оценке мирового банка, ущерб от российской агрессии составляет 486 миллиардов долларов.

"Обездвиженных российских активов на сегодняшний день мы знаем около 300 миллиардов. Разницу, которая увеличивается каждый день, к сожалению, из-за полномасштабного вторжения, мы планируем покрывать за счет введения совместно с партнерами специального налогообложения на российскую нефть, газ и другое сырье, а также товары России, которые она хочет и будет продавать на международных рынках", – заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что три страны ЕС против покупки боеприпасов Украины за средства, полученные от замороженных активов РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шмыгаль рассказал о планах на 2024 год, среди которых, в частности, доступ к замороженным активам РФ.

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