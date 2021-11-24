Для снижения доли контрабанды на табачном рынке нужно замедлить рост акцизов – эксперт

Для снижения доли контрабанды на табачном рынке нужно замедлить рост акцизов – эксперт

Потери бюджета от нелегальной торговли табачными изделиями в этом году составят 14 млрд гривен.

Чтобы они не выросли ещё больше, необходимо устранить причину, из-за которой сложилась текущая ситуация - снизить скорость повышения акцизов на табачную продукцию.

Об этом в Facebook пишет руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Нелегальный табачный рынок превысил 18%, а прямые потери бюджета улетели за 14 миллиардов в год. И это при том, что в прошлом году нелегальных сигарет было на 300% меньше. То есть у всех под носом теневой рынок делает "дабл", а никому до этого нет никакого дела", - пишет эксперт.

По данным политолога, размер нелегального рынка в пересчете на сигареты достиг уже 7 млрд штук. Для сравнения: легально в Украине изготавливается и продается 60 млрд штук сигарет.

Как пишет политолог, легальные табачные производители видят только один способ для сдерживания незаконной торговли - сбавить темпы повышения акцизов, чтобы для потребителей эти повышения не были настолько болезненными.

"И что-то мне подсказывает, что власти не захотят решать проблему таким путем (очевидным и логичным), потому что доить легальный бизнес удобнее, чем бороться с нелегальным. Ну, посмотрим, что будет, когда контрабас и подделки заполонят четверть рынка", - подытожил блогер.