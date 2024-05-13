Для восстановления энергетики необходима международная помощь, внутренние резервы и пересмотр тарифа на свет — Минэнерго

Чтобы восстановить поврежденную в результате российских атак энергосистему Министерство энергетики рассматривает варианты привлечения международной помощи, внутренних резервов и пересмотра тарифа на электроэнергию для населения.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

«Сейчас мы оцениваем все возможные ресурсы для проведения ремонтной кампании и подготовки к следующему отопительному сезону. Это и международная помощь, которая поступает нам и в виде оборудования и в виде финансовых ресурсов, это и внутренние возможности наших предприятий, и, в том числе, возможность повышения тарифа», — заявила она.

Гринчук подчеркнула, что сейчас ситуация в энергетике очень сложная. Энергосистема понесла значительные потери и проходить пиковые нагрузки будет сложнее.

Она добавила, что в условиях разрушений обеспечение потребителей электроэнергия нуждается в значительных ресурсах.

Ранее замминистра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.