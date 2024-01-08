Для восстановления Украины необходимо опираться на частный сектор, – Аслунд

Украине необходимо опираться на частный сектор, потому что средств налогоплательщиков не хватит для финансирования значительной части восстановления страны.

Об этом пишет в своей колонке экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в разных западных странах были проведены многочисленные инвестиционные конференции по восстановлению страны.

На этих конференциях собираются многие западные и украинские бизнесмены, чиновники и представители международных финансовых организаций (МФО).

«Все отмечают необходимость опираться на частный сектор. Чиновники понимают, что нужны огромные суммы и налогоплательщики вряд ли профинансируют значительную часть восстановления Украины», — подчеркнул Аслунд.

Он добавил, что за последние три года крупные украинские бизнесмены получили много сильных ударов. В частности, они пострадали из-за боевых действий. В то же время, несколько крупных украинских бизнесменов начали активно помогать стране.

"Они продолжали работать и инвестировать в страну в разгар войны, а также сделали значительные пожертвования Вооруженным Силам Украины", — подчеркнул Аслунд.

Экономист подчеркнул, что обычно все поощряют малые и средние предприятия и многие с удовольствием их финансируют. Но в Украине есть еще много тяжелой промышленности, которая устойчива, но ей нужно финансирование, чтобы выжить.

Западным правительствам и МФО необходимо подумать, как и на каких условиях финансировать крупные украинские предприятия. Оставить этот сектор пустым, государственным и, следовательно, неэффективным или зарезервированным для иностранных компаний, было бы неуместно и расточительно. Мероприятие должно решить, как оно может поддерживать крупные частные предприятия в Украине», — подытожил он.