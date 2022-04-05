Днепропетровщина: «Большое строительство» возобновим после победы, пока только ремонт дорог

Днепропетровщина: «Большое строительство» возобновим после победы, пока только ремонт дорог

В Днепропетровской области на дорогах государственного значения производится ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровщины.

«Ремонты производим в пределах эксплуатационного содержания, ликвидируем аварийную ямочность горячим асфальтобетоном. Наша цель – обеспечить безопасный проезд по дорогам области», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают: область сегодня является логистическим хабом, который обеспечивает эвакуацию беженцев и перемещение гуманитарных грузов. Поэтому ремонт дорог выступает первоочередной задачей.

«В настоящее время бригады дорожников работают на дорогах государственного значения в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районе», – сообщают в днепропетровском Укравтодоре.

Там также напоминают, что в 2022 году Службой автодорог было запланировано обновление 450 км автодорог государственного значения разных категорий – международных, национальных, региональных и территориальных. Это более 20 дорог Днепропетровщины, которые должны были получить новое современное дорожное покрытие.

«После нашей Победы мы обязательно возобновим «Большое строительство» и реализуем все планы – строительство дорог, мостов и их капитальное восстановление!», – пообещали в ведомстве.

Служба автомобильных дорог также напоминает, что вся дорожная инфраструктура Днепропетровщины стабильно работает и дороги Днепропетровщины находятся в проездном состоянии. Ограничение движения действует только на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье от с. Марьянское в с. Белая Церковь.

В ведомстве напоминают, что в Днепропетровской области действует комендантский час с 21:00 до 6:00 и призывают рассчитывать время при планировании маршрута.