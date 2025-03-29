Днепропетровская ОВА отметила ДТЭК за всестороннюю поддержку ветеранов

Реклама

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в настоящее время на предприятиях ДТЭК Энерго трудоустроено более 420 ветеранов, а всего присоединившихся к рядам ВСУ – в более чем десять раз больше.

В компании постоянно совершенствуют программу поддержки защитников, адаптируя ее к неотложным потребностям.

Реклама

В частности, программа поддержки ветеранов учитывает: медицинско-психологическое направление, предусматривающее медицинское страхование защитников-работников предприятий, помощь в случае ранения и реабилитация после него, расширенная программа медицинского страхования для ветеранов, возвращающихся к работе по восстановлению здоровья, а также психологические консультации для защитников, ветеранов и ветеранов.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова положил начало программе медицинского страхования Ветеран+ для ветеранов, возвращающихся к работе на предприятия.