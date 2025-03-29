- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 1 мин
Днепропетровская ОВА отметила ДТЭК за всестороннюю поддержку ветеранов
Компания ДТЭК получила отличие от председателя Днепропетровской областной военной администрации. Сергей Лысак отметил системную работу предприятий ДТЭК Энерго по всесторонней поддержке защитников, ветеранов и их родных.
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в настоящее время на предприятиях ДТЭК Энерго трудоустроено более 420 ветеранов, а всего присоединившихся к рядам ВСУ – в более чем десять раз больше.
В компании постоянно совершенствуют программу поддержки защитников, адаптируя ее к неотложным потребностям.
В частности, программа поддержки ветеранов учитывает: медицинско-психологическое направление, предусматривающее медицинское страхование защитников-работников предприятий, помощь в случае ранения и реабилитация после него, расширенная программа медицинского страхования для ветеранов, возвращающихся к работе по восстановлению здоровья, а также психологические консультации для защитников, ветеранов и ветеранов.
Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова положил начало программе медицинского страхования Ветеран+ для ветеранов, возвращающихся к работе на предприятия.