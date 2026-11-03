До 10 500 грн в месяц: кто может получить выплаты в "Ощадбанке" в ноябре

Клиенты "Ощадбанка" смогут получить выплату

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В ноябре 2026 года клиенты "Ощадбанка" получат возможность оформить ежемесячное пособие от 7 тысяч гривен. Речь идет об участии в государственной программе поддержки отцовства, которая предусматривает предоставление выплат по уходу за детьми до одного года.

Как сообщили в "Ощадбанке", денежную помощь от 7 000 грн в ноябре могут получить семьи, где есть младенцы. Выплаты зависят от окончательного срока отпуска женщины из-за беременности и родов.

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Ее продолжительность составляет:

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стандартный срок – до 126 дней;

осложненные роды или в случае рождения от двух детей – до 140 дней.

При назначении выплат будут отталкиваться от даты завершения декретного отпуска, указанного в листке нетрудоспособности.

Как оформить счет в "Ощадбанке" для выплат

Для того чтобы получить выплаты по уходу за детьми до одного года после даты завершения декретного отпуска, прежде всего важно сверить персональную информацию с данными в реестрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). В частности, это актуально для тех, кто менял фамилию.

Нужно обратиться в ПФУ, Центр предоставления админуслуг или уполномоченного лица общины, прибыть в "Ощадбанк" и оформить спецсчет (для этого взять паспорт, идентификационный код).

В случае открытия счета в другой области следует написать заявление на перевод средств в ближайшее отделение "Ощадбанка".

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В случае согласования выплаты будут осуществляться ежемесячно в сумме 7 000 грн на каждого ребенка, 10 500 грн - на ребенка с инвалидностью до достижения ребенком одного года (включительно).

Важные нюансы

Согласно правилам начисления выплат, начнется со следующего календарного дня после завершения отпуска женщины. Банк будет выплачивать средства на детей исключительно на счета со специальным режимом использования "Дія.Картка".

Кроме того, если граждане обратятся по назначению помощи после появления права на нее, то ее могут начислить суммарно за все месяцы, начиная с того момента, когда появилось соответствующее право и до месяца достижения ребенком одного года.

Выплаты на детей — последние новости:

В Украине запустили новые выплаты на детей . Украинцы могут оформить две новые социальные пособия на портале или в приложении «Дія». Первая финансовая помощь выплачивается по беременности и родам. Женщины смогут получать 7000 грн в месяц.

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Второй вид помощи – по уходу за ребенком до 1 года. Ее также теперь можно оформить в «Дії».

Украинские семьи, в которых ребенок родился после 31 декабря 2025 года, могут получить единовременную государственную помощь в размере 50 000 грн. Для назначения выплаты необходимо своевременно обратиться в Пенсионный фонд и соблюсти установленные условия.

Как объясняют в Пенсионном фонде, получить помощь может один из родителей ребенка или опекун, с которым он постоянно проживает и который подал соответствующее заявление. Если родились двое или более детей, 50 000 грн. назначают на каждого ребенка отдельно.

Для детей, рожденных до 31 декабря 2025 включительно, действует предварительный размер пособия — 41 280 грн. Из них 10320 грн выплачивают единовременно, а остальные — по 860 грн в течение следующих 36 месяцев.

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