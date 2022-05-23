До 10 тыс. на человека: в Германии украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро

До 10 тыс. на человека: в Германии украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро

Украинские беженцы смогут обменять наличные деньги в евро без комиссии за обмен.

С 24 мая украинские беженцы в Германии могут обменять наличную гривну на евро. Схема обмена будет продолжаться три месяца.

Об этом сообщает Центральный банк Германии.

Это часть программы обмена, согласованной Министерством финансов в Берлине, центральными банками Германии и Украины и Комитетом банковской индустрии Германии.

Так, совершеннолетние граждане Украины могут конвертировать 10 000 гривен на человека в евро в немецком кредитном учреждении, участвующем в программе.

Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен, участвующие в программе, по текущему обменному курсу.

Обмен будет зарегистрирован в онлайн-приложении, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена, отметили в министерстве.

"Личность каждого взрослого, желающего принять участие в обмене, регистрируется и проверяется. Защита данных гарантирована", — говорится в заявлении.

Обменный курс, по которому Бундесбанк покупает гривны у кредитных учреждений и впоследствии использует их при возвращении в Национальный банк Украины, будет публиковаться каждую пятницу в 14:00 на сайте банка.

Напомним, экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине и при каких условиях валюта подешевеет.

Читайте также: