До 10 тыс. на человека: в Германии украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро

Украинские беженцы смогут обменять наличные деньги в евро без комиссии за обмен.
С 24 мая украинские беженцы в Германии могут обменять наличную гривну на евро. Схема обмена будет продолжаться три месяца.
Об этом сообщает Центральный банк Германии.
Это часть программы обмена, согласованной Министерством финансов в Берлине, центральными банками Германии и Украины и Комитетом банковской индустрии Германии.
Так, совершеннолетние граждане Украины могут конвертировать 10 000 гривен на человека в евро в немецком кредитном учреждении, участвующем в программе.
Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен, участвующие в программе, по текущему обменному курсу.
Обмен будет зарегистрирован в онлайн-приложении, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена, отметили в министерстве.
"Личность каждого взрослого, желающего принять участие в обмене, регистрируется и проверяется. Защита данных гарантирована", — говорится в заявлении.
Обменный курс, по которому Бундесбанк покупает гривны у кредитных учреждений и впоследствии использует их при возвращении в Национальный банк Украины, будет публиковаться каждую пятницу в 14:00 на сайте банка.
Напомним, экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине и при каких условиях валюта подешевеет.
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