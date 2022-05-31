До 10 тыс. за двухкомнатную – как могут вырасти цены на отопление для населения

До 10 тыс. за двухкомнатную – как могут вырасти цены на отопление для населения

Как может вырасти стоимость отопления для бюджетной сферы и населения Украины из-за повышения цен на газ — в материале ТСН.ua.

"Нафтогаз Трейдинг" планирует повысить ценники на газ для теплокоммунэнерго в рамках трехлетних договоров более чем в три раза — до 29 392 тысяч гривен за тысячу кубов. В таком случае, по мнению заместителя профильного комитета Совета Алексей Кучеренко, органы местного самоуправления вынуждены будут либо компенсировать эти суммы из местных бюджетов, либо повысить тариф для населения в 2,5 раза.

По действующим тарифам на газ гигакалория для населения стоила этой зимой 2,7 тысячи гривен. В среднем гигакалория идет на обогрев стандартной двухкомнатной квартиры. Поэтому при газе почти в 30 гривен за двухкомнатную квартиру нужно будет заплатить не менее 10 тысяч гривен.

Поскольку тарифы для населения во время военного положения власти заморозили, то разницу в стоимости должны платить местные бюджеты, в большинстве которых в бюджете дыра.

В пресс-службе "Нефтегаза" уверяют, что тарифы на газ и тепло для населения не будут повышаться. Согласно законопроекту, принятому правительством, часть международной финпомощи для Украины будут использовать чтобы компенсировать разницу между экономически обоснованными и текущими тарифами, что позволит Теплокоммунэнерго рассчитываться по новым ценам и уплатить долги. В этом случае тарифы для населения не вырастут. Вопрос теперь в том, хватит ли международной помощи, чтобы компенсировать разницу между новыми тарифами для теплокоммунэнерго и старыми тарифами для населения.

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