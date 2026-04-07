До 12 тыс. грн: в Украине можно оформить новую помощь — условия и сроки выплат

Государство оказывает помощь детям, оставшимся без родительской опеки, но еще не имеющим официального статуса сироты. Программа называется «Ребенок не один».

Об этом идет речь на сайте Министерства юстиции Украины.

Получить такую помощь могут люди, в семье которых временно устроен ребенок, если его родители погибли, пропали без вести, находятся в плену, на временно оккупированной территории или лишены свободы.

Как оформить денежную помощь

Заявление о назначении помощи можно подать в Пенсионный фонд Украины лично, через ЦНАП, орган местного самоуправления или по почте.

«Помощь назначается человеку, в семью которого временно устроен ребенок, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и постоянно проживающий в Украине», — говорится в сообщении министерства.

А если ребенок достиг 14-18 лет, он может обратиться за помощью самостоятельно, при условии, что учится по дневной или дуальной форме и имеет зарегистрированное место жительства отдельно от лица, у которого проживает.

Размер пособия составляет:

2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста,

3,5 прожиточного минимума для ребенка с инвалидностью (от 7042,5 до 12292 грн).

Деньги можно получать в течение периода временного устройства ребенка, но не больше 6 месяцев.

Важно, что средства принадлежат ребенку и должны тратиться исключительно на его содержание и воспитание.

