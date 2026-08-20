До 16 тысяч гривен в месяц: Рада приняла новые выплаты для украинцев

Социальные выплаты

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Верховная Рада в повторном втором чтении приняла закон №14191 о комплексной государственной поддержке и повышении социальных гарантий для семей с детьми с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства. За документ 19 августа проголосовал 331 депутат.

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады . Документ предусматривает ежемесячную помощь, надбавки по уходу и финансированию социальных услуг, но еще не вступил в силу.

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Какие суммы предусматривает закон

С 2027 года базовая величина для расчета выплат должна составлять не менее 4 000 грн . Ее конкретный размер будет определяться при принятии государственного бюджета.

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По этой модели помощь ребенку с инвалидностью и человеку с инвалидностью с детства I группы составит 200% базовой величины – от 8 000 грн в месяц. Для II группы предусмотрено 100% или от 4 000 грн, а для III группы — 75% или от 3 000 грн.

Отдельно закон предусматривает надбавки по уходу. Для ребенка с инвалидностью надбавка составит 100% базовой величины, а для ребенка с инвалидностью подгруппы А – 200%. Для людей с инвалидностью с детства I группы надбавка составит 200% базовой величины для подгруппы А и 100% для подгруппы Б.

В результате ежемесячное пособие и надбавка по уходу для ребенка с инвалидностью в зависимости от установленной потребности в уходе может составлять 8 000, 12 000 или 16 000 грн.

Один из инициаторов законопроекта, народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев так объяснил подход к реформе в выступлении в сессионном зале:

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«Во-первых, это существенно, в разы, увеличение социальных выплат таким деткам. Во-вторых, родители не должны будут выбирать между уходом и работой. Они будут получать соответствующие доплаты и так и иначе. Также это то, что деньги действительно ходят за ребенком. Это дополнительная защита детей в интернатах».

Не только деньги: какие услуги добавляет закон

Закон предусматривает развитие раннего вмешательства для детей, инклюзивное сопровождение, услуги развития и ухода, а также временный отдых для родителей или других людей, постоянно ухаживающих за ребенком.

Для детей, которые находятся в учреждениях, предусмотрено распределение пособия между текущим и депозитным счетами: 10% средств должны поступать на текущий счет, а 90% - на депозитный. Это должно обеспечить сохранность личных средств и возможность воспользоваться ими в дальнейшем.

Для совершеннолетних людей с инвалидностью с детства, проживающих в учреждениях, отдельный порядок планируется применять с 2028 года. Половина пособия будет назначаться непосредственно человеку, а другая половина – заведения для оплаты услуг.

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Новая модель дополняет уже существующие программы социальной поддержки. Условия и суммы действующих программ пособия на детей отличаются от норм, которые закладывает закон №14191.

Профильная организация НАИУ сообщила, что при доработке документа удалось не допустить отмены пособия для людей с инвалидностью III группы, ограничений и общих пересмотров для назначения надбавки.

Законопроект №14191 зарегистрировали 5 ноября 2025 года, а 18 декабря того же года Верховная Рада приняла его за основу. После рассмотрения второго чтения 15 июля 2026 документ вернули на повторное второе чтение, а 19 августа депутаты его приняли.

В настоящее время документ готовится к подписи. Новые суммы могут заработать после завершения процедуры и установления базовой величины в государственном бюджете, а это не раньше 2027 года.

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