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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
156
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До 20%: Метинвест Ахметова в апреле повысил зарплаты работников

Пересмотр заработной платы в компании состоялся 1 апреля, и предусматривает дифференцированный подход. Оклады производственного персонала возрастут до 20% в зависимости от категории, а наибольшее повышение получат сотрудники квалифицированных остродефицитных профессий.

До 20%: Метинвест Ахметова в апреле повысил зарплаты работников

В то же время оклады линейных руководителей и административно-управленческого персонала промышленных и сервисных предприятий Метинвеста вырастут в среднем на 10%.

Решение о повышении приняли, несмотря на сложную финансовую ситуацию: в 2024 году чистый убыток Метинвеста вырос в шесть раз против предыдущего года, до $1,152 млрд. В связи с приближением фронта и угрозой для жизни сотрудников Метинвест приостановил работу Покровской угольной группы, а летом прошлого года из-за нерентабельности производства пришлось вывести в простой Ингулецкий ГОК.

«Мы хорошо понимаем, как важно сегодня иметь финансовую устойчивость. Несмотря на войну, сложную ситуацию на рынках сбыта и рост издержек, мы решили повысить зарплаты сотрудникам. Это непростое решение, но мы сознательно берем на себя эту нагрузку, потому что ценим наших людей и их вклад в общее дело. Метинвест и дальше будет заботиться о социальной поддержке своей команды», — сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, в мае 2024 года Метинвест в среднем на 15% повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий, а в сентябре 2024 – административно-управленческому персоналу производственных и сервисных активов.

Ранее компанию Метинвест Рината Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Дата публикации
Количество просмотров
156
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