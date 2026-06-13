Студенты / © unsplash.com

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С 1 сентября 2026 года в Украине вырастут академические и именные стипендии для студентов высшего и профессионального высшего образования. В государственном бюджете на эти выплаты предусмотрено 6,6 млрд. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Какими будут новые размеры стипендий

Заведения высшего образования (университеты):

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Стипендия Президента Украины — с 10 000 до 20 000 гривен;

Стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 до 8 800 гривен;

Стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 до 8 000 гривен;

Минимальная академическая стипендия — с 2 000 до 4 000 гривен;

Повышенная академическая стипендия — с 2 910 до 5 820 гривен;

Стипендия по отраслевому принципу — с 2 550 до 5 100 гривен;

Повышенная стипендия по отраслевому принципу — с 3 710 до 7 420 гривен.

Учреждения профессионального высшего образования (колледжи):

Стипендия Президента Украины — с 7 600 до 15 200 гривен;

Стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 до 6 640 гривен;

Минимальная академическая стипендия — с 1510 до 3020 гривен;

Повышенная академическая стипендия — с 2197 до 4394 гривен;

Стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 до 3 860 гривен;

Повышенная стипендия по отраслевому принципу — с 2 809 до 5 618 гривен.

Повышенные стипендии студенты получат уже с начала нового учебного года.

Выплаты для украинцев 2026 — последние новости

Напомним, пенсионный фонд Украины призвал пенсионеров проверить точность своих личных данных в электронном кабинете на вебпортале ПФУ, чтобы не потерять пенсионные выплаты. Особое внимание следует обратить на правильность написания фамилии, имени, отчества, даты рождения и фактического адреса проживания.

В случае обнаружения устаревшей или некорректной информации граждане должны актуализировать данные лично в отделении или онлайн посредством заполнения «Анкеты для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».

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К слову, часть украинских пенсионеров может лишиться права на отдельные доплаты к пенсии. Чтобы этого избежать, нужно своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях места жительства, обстоятельствах жизни и подтверждать право на дополнительные выплаты. Среди надбавок, которые могут отменить, — за уход, содержание детей, связанные с инвалидностью и сверхурочный стаж.

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