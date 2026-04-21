До 20 тысяч за одну монету: за какие копейки украинцы могут получить солидную сумму

Украинцы могут получить солидные суммы, просто проверив свои старые сбережения или мелочь в кошельке. Определенные монеты 1992 года выпуска из-за своих уникальных особенностей считаются чрезвычайно ценными. Специалисты отмечают, что номинал в этом вопросе не решающий: высокую цену предлагают как за самые мелкие, так и за большие копейки.

Об этом пишут «Монеты-ягодки».

Одной из самых желанных находок для коллекционеров является 10 копеек разновидности 2.21ВАк. За такую монету владелец может выручить от 10000 до 18000 гривен. Специалисты ресурса объясняют, что отличить такую копейку от обычной можно по нескольким ключевым признакам.

В частности, на аверсе должен быть тонкий средний зуб трезубца. На реверсе следует искать замкнутые пятое и седьмое зерна третьего колоса. Именно эти технические нюансы делают монету объектом охоты нумизматов.

Редкая копейка: на что обратить внимание

Не менее ценной может оказаться и самая мелкая монета. За 1 копейку разновидности 1.11 АЭ на аукционах готовы платить от 4000 до 14000 гривен. Главными маркерами такой монеты является круглая верхушка правого верхнего листа и заметно крупные ягоды в орнаменте.

Коллекционеры отмечают, что такие экземпляры встречаются в обращении крайне редко, что и приводит к их высокой рыночной стоимости.

20 тысяч за 25 копеек: уникальная разновидность 3ГАм

Самый большой куш можно сорвать, найдя 25 копеек разновидности 3ГАм. Их стоимость может составлять 20 000 гривен. Распознать это сокровище можно за толстым средним зубом трезубца и отсутствием черенков в гроздях №4 и 8.

«Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. Последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1000 грн и по результатам торгов достигла 20000 грн», — отмечают эксперты.

Такая редкость делает каждую найденную монету настоящей сенсацией в мире украинской нумизматики.

Специалисты советуют внимательно присматриваться к мелким деталям на монетах 1992 года, ведь разница между обычной копейкой и дорогим раритетом часто кроется в едва заметных штрихах.

Напомним, что Национальный банк Украины анонсировал выпуск новой памятной монеты «Украинский авангард. Александра Экстер», релиз которой запланирован на май.

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, имеет восьмиугольную форму, номинал 10 гривен и массу 31,1 г. Планируемый тираж — до 10 тысяч экземпляров.

Выпуск посвящен художнице Александре Экстер — соучредительнице стиля ар-деко и одной из самых ярких представительниц украинского авангарда. Монета продолжает серию НБУ, начатую в 2005 году, которая популяризирует культурное наследие Украины.