До 40 тысяч за 1 гривну: какие монеты ищут коллекционеры

Некоторые украинские монеты номиналом 1 гривна могут принести владельцам тысячи гривен. Речь идет о редких экземплярах начала 1990-х, которые отличаются особенностями изготовления и высоко ценятся среди нумизматов.

Об этом свидетельствуют данные с ресурса «Монеты-ягодки».

Самыми дорогими считаются монеты 1992 года разновидности 1.1ААг. Их стоимость на рынке может колебаться от 12 000 до 37 000 грн в зависимости от состояния.

Главный признак таких монет — гладкий гурт без надписей. Специалисты объясняют, что в начале чеканки украинской гривны оборудования для нанесения гуртовых надписей еще не было, поэтому первые партии выходили без них. Со временем на монетном дворе начали экспериментировать с технологиями, и надпись на гурте появилась.

Монеты 1992 года разновидности 1.1ААг. Фото: «Монеты-ягодки»

Также спросом пользуются монеты 1995 года разновидности 1БАг. Их оценивают в пределах от 7 000 до 9 000 грн. Они имеют аналогичный признак — гладкий гурт без надписей, что и повышает их коллекционную ценность.

Напомним, Национальный банк Украины продолжает поэтапное обновление наличного ряда: ранее патриотический лозунг «Слава Украине! Героям слава!» уже появился на банкнотах номиналом 500 и 1 000 гривен (в августе 2024 года), потом — на 50-гривневых купюрах, а в 2025 году — на 20 гривнах. Внедрение надписи на 200-гривневых банкнотах стало очередным этапом этой инициативы, тогда как все предыдущие выпуски остаются в силе и используются параллельно без ограничений.

Ранее мы сообщали, что в Украине окончательно изъяли из обращения бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца — их больше не принимают при расчетах. В Национальном банке объяснили, что речь идет о купюрах с дизайном 2003-2007 годов, независимо от даты печати. В то же время граждане могут обменять такие деньги на действующие монеты или банкноты новых образцов в банках до 26 февраля 2027 года, а в НБУ — без ограничения во времени.