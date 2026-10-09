До 570 грн в дополнение к пенсии: кому насчитают возрастную надбавку, а кому урежут

пенсия. / © УНИАН

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Пенсионеры в Украине могут получать ежемесячные возрастные доплаты по достижении 70, 75 и 80 лет. Однако не все имеют право на выплату в полном размере — сумма надбавки зависит от общего размера пенсии.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Одним из главных условий для начисления возрастной доплаты является то, чтобы общая пенсионная выплата с учетом надбавки не превышала 10 340,35 грн. Поэтому пенсионерам стоит проверить размер выплат, чтобы выяснить, на какую доплату они могут рассчитывать.

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Если же пенсия приближается к этой предельной сумме, то возрастная доплата будет меньше максимально возможной. К примеру, если 80-летний гражданин получает 10 200 грн, то вместо максимальной надбавки к пенсии в 570 грн ему начислят только 140,35 грн. Именно такая сумма позволит не превысить установленный порог.

Какие возрастные доплаты существуют

Размер ежемесячной надбавки зависит от возраста человека:

от 70 до 75 лет — до 300 грн;

от 75 до 80 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

В Пенсионном фонде отмечают, что это максимальная сумма доплат. А фактический размер выплаты зависит от назначенной пенсии: чем ближе она к предельному показателю, тем меньше будет надбавка.

Нужно ли оформлять доплату

Обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно. Возрастную надбавку назначают автоматически — со дня достижения пенсионером 70, 75 или 80 лет.

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Право на такую выплату не зависит от вида пенсии или продолжительности страхового стажа. Доплату могут получать пенсионеры, которые продолжают работать.

Пенсия в Украине — последние новости

В Украине в 2027-м части пенсионеров могут урезать выплаты. Речь идет о так называемых специальных пенсиях, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В частности, под действие норм могут попасть отдельные пенсии чернобыльцев, журналистов и помощников-консультантов народных депутатов.

В то же время, Пенсионный фонд Украины должен выплачивать отдельным категориям граждан специальную надбавку к пенсии. Ее размер составляет 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Известно, что ПФУ может не учесть часть страхового стажа из-за ошибок в трудовой книжке, отсутствия данных в реестрах или ликвидации предприятия. Однако, несмотря на утраченные записи, подтвердить периоды работы можно с помощью других документов.

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