До 71 тысячи гривен в месяц: кто из семей сможет получить максимальную государственную поддержку

Выплаты

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Государство может направлять до 71 тысяч гривен в месяц в поддержку семьи, в которой ребенок или взрослый человек с тяжелой инвалидностью нуждается в комплексном уходе. Однако эта сумма не означает, что все деньги семья получит непосредственно на банковский счет.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Особенности такой поддержки высветила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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Входящая в сумму 71 тысяча гривен

По словам Третьяковой, речь идет об общем денежном эквиваленте государственной помощи — то есть как выплатах, так и услугах, которые государство оплачивает для конкретной семьи.

Поддержка состоит из двух основных частей.

Первая — непосредственные денежные выплаты. К ним будут относиться базовая помощь и надбавка по уходу, если человек имеет на него право.

Вторая часть — это социальные и другие необходимые услуги. В частности, государство может оплачивать профессиональный уход, реабилитацию, помощь специалистов, сопровождение или дневной уход.

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Такие услуги будут предоставлять коммунальные или частные учреждения, а их стоимость будут покрываться за счет государственного бюджета.

Третьякова пояснила, что максимальная сумма в 71 тысячу гривен может формироваться в случаях, когда человеку необходим широкий комплекс реабилитационных, медицинских и социальных услуг одновременно с денежной помощью.

Получит ли семья все 71 тысячу гривен на карточку

Нет. Непосредственно семье будут выплачивать только средства, предусмотренные в качестве базовой помощи и надбавки по уходу.

Другая часть суммы — это стоимость услуг, необходимых человеку с инвалидностью. То есть, эти средства не будут поступать семье наличными или на банковский счет, а будут направляться на оплату соответствующей помощи.

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В то же время 71 тысяча гривен не является фиксированной выплатой, гарантированной каждой семье. Общий объем поддержки будет зависеть от индивидуальных потребностей человека и перечня необходимых ему услуг.

Как изменятся выплаты с 2027 года

С 1 января 2027 г. должна измениться система государственной социальной помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства.

Выплата будет состоять из двух компонентов — гарантированной базовой помощи и отдельной надбавки по уходу при наличии соответствующего права.

Для детей с инвалидностью подгруппы А базовая помощь составит 8 тысяч гривен, еще 8 тысяч гривен предполагается как надбавка по уходу.

Для других детей с инвалидностью, нуждающихся в уходе и имеющих соответствующее подтверждение, базовая помощь составит 8 тысяч гривен, а надбавка по уходу — 4 тысячи гривен.

Новые правила предусмотрены законом №4955-IX. Основные положения документа вступят в силу 1 января 2027 года.

Как мы писали, по программе «Зимняя поддержка» в сезоне 2026-2027 годов отдельные категории украинцев могут получить более 19 тысяч гривен помощи от государства. Речь идет о выплатах на подготовку к отопительному сезону. Право на средства имеют, в частности, люди с инвалидностью, отдельные категории пенсионеров, семьи с детьми, одинокие матери, многодетные семьи, приемные и патронатные семьи, детские дома семейного типа, а также получатели пособий на проживание ВПЛ и жилищных субсидий. Подать заявление на выплату можно с 1 сентября по 30 октября 2026 года — в зависимости от категории, обратившись в Пенсионный фонд, ЦНАП или орган местного самоуправления.

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