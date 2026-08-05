Упадут ли цены на топливо в Украине / © Pixabay

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Реальная цена на топливо по состоянию на сегодняшний день составляет: бензин — до 80 грн, дизель — до 83 грн.

Об этом заявил аналитик консалтинговой компании «Нафторинок» Александр Сиренко, передают «Новости.LIVE».

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Аналитик утверждает, что если нынешняя ситуация на европейском топливном рынке сохранится еще несколько дней, цены на топливо в Украине должны снизиться в ближайшее время.

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«Если бы такая рыночная ситуация, как вчера и сегодня, в Европе была еще три дня, то бы самый дорогой дизель видели по 83 гривны за литр, а бензин — около 77–80 гривен за литр», — утверждает эксперт.

Сиренко отмечает, что в таких условиях цены должны вернуться по меньшей мере к июньскому показателю. По его словам, нынешняя динамика внешних рынков дает причины и основания ожидать снижения стоимости горючего в Украине уже в ближайшую неделю.

Напомним, прогнозируемое снижение цен на топливо в Украине прекратилось во второй половине июля, а стоимость бензина и дизельного горючего начала стремительно расти.

Ранее в NYT сообщали, что с начала апреля в Украине зафиксировали по меньшей мере 246 атак на автозаправочные станции, которыми каждый день пользуются гражданские.

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