До 90 гривен за литр: эксперт предупредил о резком скачке цен на горючее в Украине

Бензин и дизель рекордно подорожают со следующей недели / © ТСН

Реклама

Со следующей недели на украинских автозаправочных станциях может начаться новая волна существенного подорожания горючего. Из-за ряда глобальных и внутренних факторов цены на бензин и дизель рискуют взлететь до 90 гривен за литр.

Об этом рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

Сколько будет стоить горючее и когда ждать подорожания

По прогнозам эксперта, бензин и дизель могут прибавить в цене от 10 до 12 гривен. Однако этот процесс не будет мгновенным: стоимость будет расти постепенно в течение ближайшего месяца. Первые изменения на стелах украинских АЗС водители смогут увидеть уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Реклама

«По гривне-две цена будет подниматься в течение месяца. Буквально она начнет подниматься со следующей недели на стелах», — рассказал Леушкин.

Удар по танкерам и кризис на Ближнем Востоке

Главным катализатором стремительного роста цен стало очередное обострение на Ближнем Востоке. Иран атаковал два нефтяных танкера, которые тайно транспортировали сырье из Объединенных Арабских Эмиратов в Оманский залив, чтобы смягчить глобальный энергетический кризис.

По словам специалиста, уничтожение этого альтернативного маршрута ударит по рынку гораздо сильнее, чем временные перекрытия Ормузского пролива. Из-за потери этой логистической щели мировой рынок недополучит значительные объемы нефти, что неизбежно и очень быстро повлияет на украинские цены.

Фактор жатвы и позиция государственных компаний

Ситуацию на рынке дополнительно усложняет сезонный фактор, ведь сейчас в Украине продолжается активная фаза жатвы. В этот период аграрии потребляют втрое больше горючего, чем во время весенней посевной кампании. Поэтому в мире наблюдается огромный спрос именно на дизельное топливо (газойль), которое сейчас котируется очень высоко.

Реклама

Сейчас большинство частных сетей АЗС заняли выжидательную позицию и не спешат менять ценники самостоятельно. Все участники рынка внимательно следят за действиями государственной компании «Укрнафта», чья ценовая политика всегда служит главным ориентиром для других операторов.

«Если завтра "Укрнафта" подорожает на 1 гривну, то через 15 минут все на гривну подорожают. Просто будут смотреть на государственного игрока», — подытожил Дмитрий Леушкин.

Напомним, российские войска активизировали удары дронами по украинским автозаправочным станциям. За последние недели под атаками оказались уже более 200 АЗС , однако эксперты убеждают: дефицита горючего пока не ожидается.

Новости партнеров