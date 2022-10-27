До какого числа нужно подать заявку на субсидии, чтобы получить ее на отопительный сезон

Чтобы получать субсидии во время отопительного сезона украинцам нужно вовремя подать заявку. Если в сроки не уложиться, помощь назначат не с начала сезона. Когда это необходимо сделать?

Если опоздать с оформлением помощи, субсидию назначат с даты обращения, а не с начала сезона. На это обратила внимание глава Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сычугова.

Глава заявила, что те потребители, которые раньше не получали субсидии и хотели бы получать государственную помощь на текущий отопительный сезон, должны подавать заявки не позднее, чем через два месяца от старта сезона, то есть до 15 декабря.

Подавать заявления можно в течение всего отопительного сезона . " Но, если человек претендует на возвращение субсидии до 15 октября — подает заявление в ноябре или в декабре. Такое заявление он должен подать до 15 декабря, чтобы мы вернулись и назначили ему субсидию с начала отопительного сезона".

После 15 декабря 2022 года субсидии будут назначаться с того месяца, в котором было подано заявление и декларацию. Принцип расчета субсидий не изменился, а назначает субсидии Пенсионный фонд.

Тем, кто раньше получал субсидию, ее назначат автоматически.

Украинцы, имеющие задолженность по оплате коммунальных услуг за три больше месяцев или на сумму более 680 грн, могут не получить субсидии.

Должники могут получить субсидию в том случае, если рассчитаются за задолженность или заключат договор о реструктуризации долга или предоставят документы об открытии производства по делу об обжаловании долга в суде.

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