До какого числа украинцам нужно потратить "тысячу Зеленского"

В Украине до конца февраля действует программа "Зимова єПідтримка, в рамках которой находящийся в пределах страны украинец может получить тысячу гривен. Потратить эти средства можно до 31 декабря 2025-го.

Заявки на получение помощи принимаются до 28 февраля, сообщает ТСН.ua.

Прежде всего, потратить средства можно на благотворительность – пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации. Кроме того, есть немало других услуг для оплаты "тысячю Зеленского".

На какие услуги можно использовать средства:

коммунальные платежи;

медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

образование;

спорт;

отдых;

транспорт;

мобильная связь;

страхование;

развлечения и т.д.

Средства программы начисляются на карту "Национальный кэшбек". Украинцы, получающие выплаты по почте, смогут получить тысячу гривен в отделениях "Укрпочты". Если у человека отсутствует РНОКПП, следует обратиться в один из банков-партнеров программы.

Напомним, уже 10 млн украинцев и украинок отправились на выплату 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". Пока наиболее активно оформляют помощь женщины. 68% заявлений направили именно они.

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