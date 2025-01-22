До какого числа украинцам нужно потратить "тысячу Зеленского"

Средства программы начисляются на карту "Национальный кэшбек".
В Украине до конца февраля действует программа "Зимова єПідтримка, в рамках которой находящийся в пределах страны украинец может получить тысячу гривен. Потратить эти средства можно до 31 декабря 2025-го.
Заявки на получение помощи принимаются до 28 февраля, сообщает ТСН.ua.
Прежде всего, потратить средства можно на благотворительность – пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации. Кроме того, есть немало других услуг для оплаты "тысячю Зеленского".
На какие услуги можно использовать средства:
- коммунальные платежи;
- медицинские, ветеринарные или юридические услуги;
- образование;
- спорт;
- отдых;
- транспорт;
- мобильная связь;
- страхование;
- развлечения и т.д.
Средства программы начисляются на карту "Национальный кэшбек". Украинцы, получающие выплаты по почте, смогут получить тысячу гривен в отделениях "Укрпочты". Если у человека отсутствует РНОКПП, следует обратиться в один из банков-партнеров программы.
Напомним, уже 10 млн украинцев и украинок отправились на выплату 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". Пока наиболее активно оформляют помощь женщины. 68% заявлений направили именно они.
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