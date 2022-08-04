До конца года пенсии повысят еще дважды: разъяснение ПФУ кому и на сколько

Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. Кто получит повышенные, насколько они будут повышены – в материале ТСН.ua

В 2022 году размер пенсионных выплат планируется увеличить еще дважды – 1 октября и 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

До конца года предусмотрено проведение следующих перерасчетов пенсий:

С 1 октября 2022 года. В связи с изменением минимальной заработной платы с 6 500 грн до 6 700 гривен возрастет размер минимальной пенсии по возрасту у лиц, не работающих и достигших возраста 65 лет и более и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет.

Лицам от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10340,35 гривны). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.

Кроме того, у лиц от 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих стаж мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3000 гривен. Если у указанных лиц страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин, менее 30 лет у женщин минимальный размер пенсионной выплаты определяется пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3000 гривен.

С 1 декабря 2022 года. В связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 декабря 2022 это 2 093 гривны, возрастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, исчисляемые из размера прожиточного минимума.

Лицам в возрасте до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и не работающих, минимальная пенсионная выплата будет установлено на уровне 2500 гривен. Лицам, страховой стаж которых составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 гривен.

Читайте также: