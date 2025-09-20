До конца года украинцев ждет сильное подорожание основного продукта

Хлеб / © Pixabay

В Украине наблюдается стабильная тенденция ежемесячного роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, и, по прогнозам экспертов, до конца 2025 года подорожание продолжится. Аналитики ожидают, что повышение стоимости составит от 11 до 23% в зависимости от сорта продукции.

Об этом рассказали в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики» в комментарии "Укринформу«.

Как отметила сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Светлана Черемисина, средний ежемесячный рост цен на хлебобулочные изделия составляет от 1 до 1,7%, украинский хлебобулочный рынок демонстрирует систематическое подорожание, которое происходит ежемесячно.

Прогнозы на конец 2025 года выглядят следующим образом

Пшеничный хлеб высшего сорта может стоить около 63,5 грн за килограмм, что на 22,3% больше по сравнению с текущими ценами.

Пшеничный хлеб первого сорта — примерно 49,6 грн/кг (+16,7%).

Ржаной хлеб — около 50,6 грн/кг (+12,1%).

Батон весом 0,5 кг — 30,9 грн, что на 11,2% превышает нынешние показатели.

Черемисина подчеркнула, что урожай зерновых не является решающим фактором для формирования цен. Лишь 20-25% собранного зерна направляется на внутренний рынок, тогда как основная часть идет на экспорт. Основное давление на конечную стоимость продукции оказывают другие факторы:

В начале года пшеничная мука подорожала на 4,3%, ржаная — на 55,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 6,7% и 6,9% соответственно.

Предприятия критически важных отраслей обязаны обеспечивать минимальную зарплату сотрудникам на уровне 20 тыс. грн в месяц, что также отражается на цене готовой продукции.

По состоянию на 20 сентября украинские супермаркеты предлагают ржаной хлеб Riga Бородиновский (300 грамм) по средней цене 45,83 грн, что практически соответствует уровню цен в июле и августе. Это свидетельствует, что пока резкого подорожания этого сорта пока не произошло.

Аналитики предупреждают, что в последующие месяцы тенденция к росту цен на хлеб сохранится, поэтому украинцам стоит готовиться к постепенному увеличению расходов на хлебобулочные изделия.

