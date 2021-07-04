До тысячи долларов зарплаты и "чаевые": руководитель "Укрпочты" рассказал о заработках почтальонов

До тысячи долларов зарплаты и "чаевые": руководитель "Укрпочты" рассказал о заработках почтальонов

Смелянский получает ежемесячно 836 тысяч гривен зарплаты.

Отдельные почтальоны государственной "Укрпочты" за месяц зарабатывают до тысячи долларов (около 27 тыс. грн). И это при том, что официальная ставка — всего 6 тыс. грн.

Об этом в интервью "НВ Бизнес" заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"В почтальона 6000 — это только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15-30% за качество доставки, когда они принимают платежи — за каждый платеж и т.д. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов", — сказал Смелянский.

Руководитель "Укрпочты" также рассказал о неофициальных заработках почтальонов. Мол, они получают "чаевые" от пенсионеров и юридических лиц.

"Скажем, в Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц... У них чаевые доходят до 500 гривен в месяц с одной компании", — утверждает Смелянский.

Напомним, недавно Игорю Смелянскому продлили контракт и он будет возглавлять "Укрпочту" до 30 июня 2023 года. Его зарплата составляет 836 тыс. грн ежемесячно.

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