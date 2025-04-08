До войны промышленность обеспечивала две трети ВВП, и сейчас остается опорой украинской экономики – Метинвест

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Поэтому сейчас очень важно сохранить производственные мощности, чтобы иметь потенциал для быстрого обновления после победы. Такое убеждение выразил директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко на прошедшем в Киеве Международном форуме PRNext.

Он принял участие в панели «Индустриальная Украина: миф, реальность или упущенный шанс», в которой также приняли участие представители компаний Интерпайп, Новая почта, НПП «Атлон Авиа» и группы компаний «Новые Продукты».

«Победа обязательно наступит. Но готовиться к ней нужно уже сейчас, изнутри. Это значит иметь потенциал для быстрого взлета. Мы либо примем все импортное — товары, технологии, специалистов, либо сохраним собственную экономику и производственные мощности, чтобы самостоятельно производить сталь и развивать смежные отрасли», — отметил Давыденко.

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В то же время он подчеркнул, что самое главное для Украины - сохранить человеческий потенциал, ведь многие уехали, многие на фронте.

Мы уже потеряли значительную часть технического, научного и производственного ресурса. Это критическое направление, на которое нужно делать ставку. Мы не можем позволить себе импортировать инженеров и технических специалистов — должны возвращать своих и любовь к профессии», — подчеркнул он.

Директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвест убежден, что именно любовь к техническим специальностям открывает путь к новой индустриализации Украины. «Это не старая советская индустрия, а современная, где ИТ интегрируется в инженерные, металлургические и горные специальности, формируя обновленную промышленную основу страны. Речь идет не о металлурге, овладевшем ИТ, а об ИТ-специалисте, выбирающем работу в промышленности. Именно такой подход и формирует новую индустриализацию Украины», – считает он.

Также он подчеркнул, что украинский бизнес в Европе нуждается не в преференциях, а в равном доступе к ресурсам и справедливым правилам.

«Это базовые условия, которые должно обеспечить государство для развития промышленности. Однако для успеха нужно большее — эффективное взаимодействие бизнеса и государства, создание международной репутации и бренда. С другой стороны, у украинского бизнеса уже новая бренд-характеристика — несокрушимый», — добавил он.

Напомним, ранее Метинвест Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, предлагаемые вузом компании Метинвест Политехника. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.