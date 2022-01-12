Доходы не покрывали расходы на товары первой необходимости: в НБУ объяснили рост цен в Украине

Доходы не покрывали расходы на товары первой необходимости: в НБУ объяснили рост цен в Украине

Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 год выросли на 40%.

Реальные доходы украинцев с января по октябрь 2021 года выросли всего на 3%, что не смогло компенсировать рост цен.

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Об этом на Facebook сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Он объяснил, что рост цен не зависел от Украины и объясняется инфляционными процессами по всему миру. Так, по словам главы Совета НБУ, во многих странах инфляция достигает рекордных уровней за многие годы — в США — 6,8%, в ЕС — 5%, в Британии — 5,1%. По данным Государственной службы статистики Украины, за прошлый год инфляция составила 10,3%.

И именно немонетарные факторы продолжают формировать основное инфляционное давление в Украине, начиная еще с октября 2020 года, отмечает Данилишин. Среди них – повышение мировых цен и внутренних тарифов на энергоносители, что существенно повысило расходы производителей.

"Подорожание энергоносителей для населения в первую очередь отразилось на стоимости содержания жилья (услуги электроснабжения подорожали на 27%, газоснабжения – на 16%), а также на ценах автомобильного топлива (+27%) и услуг автоперевозки (+20%)", — сообщает глава Совета НБУ.

Еще одним источником инфляции стало подорожание продовольствия – "сахара – на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%". А продукты составляют большую долю потребительской корзины украинцев.

Таким образом, рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 г. составил всего 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (-2,4% от ВВП), говорит Данилишин. По данным МВФ в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе.

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