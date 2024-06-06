Доходы России от нефти растут, потому что Кремль адаптируется к санкциям — Bloomberg

Москва приспособилась к санкциям, в том числе к запрету Европейского Союза на импорт российской нефти.

В мае поступления в российский государственный бюджет от нефти выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом цен на нефть и тем, что Кремль адаптируется к санкциям.

Об этом пишет Bloomberg, сделав подсчеты на основе данных Министерства финансов РФ.

По словам журналистов, налоги от продажи нефти выросли до 7,1 миллиарда долларов в прошлом месяце. Суммарная выручка от нефти и газа возросла на 39% до 793,7 млрд. рублей (примерно 9 млрд долларов).

В материале говорится, что рост доходов последовал за ростом цен на нефть марки Urals. Это ключевая экспортная нефть России, продажа которой помогает финансировать войну против Украины.

Министерство финансов РФ рассчитало майские налоги, исходя из цены на нефть марки Urals в 74,98 долларов за баррель по сравнению с 58,63 долл годом ранее. Скидка к мировому образцу Brent сократилась даже на фоне ценового ограничения, введенного странами G7.

Ограничение и ценовой потолок на нефть в 60 долларов, введенный странами G7, имели целью уменьшить приток в Россию нефтедолларов, которые нужны ей для финансирования войны против Украины. Однако Москва приспособилась к санкциям, в том числе и к запрету Европейского Союза на импорт российской нефти — теперь она использует большой теневой флот танкеров и продает с помощью них свою нефть азиатским клиентам.

Доходы России от нефти в мае могли быть выше, если бы они не пострадали от существенных субсидий производителям топлива в стране.

Впрочем, хотя рост доходов от нефти и газа, Кремль предлагает сократить общий прогноз доходов от отрасли на 2024 год.

Ранее стало известно, что Великобритания и большая часть Европы прекратили многолетний рост зависимости от нефти и газа из России, переориентировавшись на других поставщиков, таких как США и Канада.