Доходы Зеленского и его семьи резко упали — что в декларации президента

Владимир Зеленский, который и вернул в Украине обязанность декларировать свое состояние всем чиновникам, политикам и так далее, отчитался и сам.

Что в декларации президента – в эксклюзиве TSN.UA.

Декларации вернулись

10 декабря 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выполнило требования принятого Верховной Радой Украины Закона и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

А 31 января для всех, кто по закону должен отчитываться, был дедлайн. Кто сроки нарушил – может получить административную ответственность, кто солгал – будет отвечать уголовно. Но есть категория лиц, имеющих полное право декларацию сейчас вообще не представлять.

Сколько уже подалось и что задекларировал Президент

По состоянию на 31 января, говорит заместитель председателя НАПК Артем Сытник, было подано более 1 миллиона 300 тысяч деклараций, но какой будет общая картина будет известна уже через несколько дней. Подать пример другим решил Президент Украины. Публично об этом отчиталась пресс-служба Офиса, отмечают, что доходы семьи Зеленского с начала войны резко сократились.

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"Согласно декларации за 2021 год, доходы Главы государства и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 5 млн 359 тыс. 600 грн. Доходы семьи Владимира Зеленского в 2021 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду.В общей сложности эта сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн.Доход семьи Президента в 2021 году по сравнению с 2020-м сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Глава государства к концу 2021 года также уменьшился", — говорится в сообщении.

Откуда заработок Владимира Зеленского

Там указали и откуда эти деньги. В Офисе объясняют — Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался еще задолго до его избрания на должность Президента Украины. Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тыс. 683 грн.

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А за 2022 год доходы уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины из-за начала полномасштабной войны. Также там отмечают, что по состоянию на конец 2022 года остаток денежных средств семьи Главы государства сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн. Других изменений в 2021 и 2022 годах по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло. В то же время, самого документа в открытом доступе пока нет по понятным причинам.

В НАПК смогут проверить еще больше декларантов

Между тем в НАПК напоминают, что в случае выявления по результату проверки нарушений агентство будет принимать меры по привлечению лица к установленной законом ответственности, а при наличии оснований будет направлять материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса о конфискации необоснованных активов.

В этом году в агентстве новый подход к работе, говорят, таким образом смогут проверить еще больше декларантов.

В агентстве уже заметили подозрительные декларации

По состоянию на 1 февраля уже есть первые клиенты. В НАПК сообщили, что уже начали 123 полных проверок деклараций, которые отобраны по новому риск-ориентированному подходу. В поле зрения попали: двое нардепов, 34 государственных служащих категорий "А" или "Б" 9 председателей местных советов, районных и государственных администраций. 5 деклараций судей, в том числе декларации двух председателей суда, 5 прокуроров, 11 следователей, дознавателей, полицейских, в том числе руководитель управления патрульной полиции Киева, 16 деклараций директоров государственных и коммунальных предприятий и их заместители.

А также 10 депутатов местных раз и четверо из областных. Обратили внимание и руководителя и заместителя руководителя ТЦК, руководителя отдела Национального антикоррупционного бюро Украины и двух дипломатов. Пока фамилии всех этих людей неизвестны. Они уже получили сообщение о начале проверки в личном кабинете в Реестре деклараций.

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Кроме того, стало известно, что за четыре месяца пребывания в должности министра Рустем Умеров заработал почти полмиллиона гривен.

Свою декларацию обнародовал и начальник Николаевской областной военной администрацииВиталий Ким ,

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