Докупить стаж станет дороже: какие расценки с января 2026 года

Украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию / © Pixabay

Реклама

С 1 января 2026 года изменится минимальный платеж для «покупки» месяца стажа.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

В ведомстве отмечают, что минимальный страховой взнос определяется как 22% от минимальной зарплаты. Следовательно, с 1 января 2026 года сумма, необходимая для зачисления одного полнолуния страхового стажа, вырастет. Теперь она составит 1 902,34 гривны.

Реклама

Это означает, что граждане, не имеющие достаточного страхового стажа или желающие его увеличить, вынуждены будут платить на 142 гривны больше за каждый «докупленный» месяц. Если взнос будет меньше установленного минимума, такой период в стаж не отнесут.

В ПФУ также напомнили, что минимальный страховой взнос — это расчетная величина, напрямую зависящая от размера минимальной заработной платы, а потому может меняться каждый год вместе с бюджетными показателями.

Для выхода на пенсию даже в 65 лет каждый гражданин должен иметь не менее 15 лет страхового стажа (периоды работы, за которые были уплачены взносы по заработной плате). Для тех, кому не хватает минимального страхового стажа, есть возможность докупить полные месяцы стажа или же доплатить за зачисление неполных месяцев работы в качестве полных.

Ранее сообщалось, что после 2004 года в страховой стаж зачисляются только те месяцы, за которые уплачены страховые взносы. Больше об этом читайте в новости.