Долг «Укрэнерго» перед участниками балансирующего рынка приблизился к 31 млрд грн, долг участников перед компанией — к 46,4 млрд грн
«Укрэнерго» задолжало участникам балансирующего рынка почти 31 млрд грн, встречный долг рынка составил 46,4 млрд грн.
Задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК «Укрэнерго» продолжает расти и по состоянию на 31 марта 2026 достигла 46,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные балансирующего рынка НЭК «Укрэнерго».
Параллельно растет и долг самого Укрэнерго перед участниками балансирующего рынка. По данным рынка, он уже приблизился к 31 млрд. грн.
Напомним, участники рынка и эксперты неоднократно предупреждали, что хроническое накопление долгов на балансирующем рынке создает серьезные риски для стабильности энергосистемы, затрудняет ремонт и сдерживает инвестиции в новую генерацию и системы накопления энергии.