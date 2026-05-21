Задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК «Укрэнерго» продолжает расти и по состоянию на 31 марта 2026 достигла 46,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные балансирующего рынка НЭК «Укрэнерго».

Параллельно растет и долг самого Укрэнерго перед участниками балансирующего рынка. По данным рынка, он уже приблизился к 31 млрд. грн.

Напомним, участники рынка и эксперты неоднократно предупреждали, что хроническое накопление долгов на балансирующем рынке создает серьезные риски для стабильности энергосистемы, затрудняет ремонт и сдерживает инвестиции в новую генерацию и системы накопления энергии.

