Коммуналка / © Киевэнерго

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Из-за просроченной поверки счетчиков в квитанциях за газ, воду или электроэнергию часто появляются большие долги. Но начисления по средним показателям можно отменить, опираясь на закон и практику Верховного Суда.

Об этом сообщили во Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» (ВОО «АНПУ»).

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Кто оплачивает поверку приборов учета

По данным ассоциации, большие долги в платежках появляются, когда истекает срок поверки счетчика. Тогда поставщик перестает учитывать его реальные показания и начинает считать плату по средним показателям или нормам.

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В то же время, кто должен следить за приборами и оплачивать их проверку, зависит от самой услуги. Законодательство устанавливает разный порядок обслуживания счетчиков для разных коммунальных сфер:

Газ и электроэнергия. Периодическая поверка, обслуживание, демонтаж, транспортировка и последующий монтаж этих приборов оплачиваются поставщиками или операторами соответствующих сетей, поскольку эти расходы уже включены в тариф. Контролировать сроки и инициировать процедуру должны сами компании.

Вода и тепло. Поверка квартирных счетчиков осуществляется за счет абонентской платы (если это предусматривает индивидуальный договор с исполнителем услуги) или непосредственно за счет владельца жилья — в зависимости от условий заключенного договора.

Отдельный порядок сроков проведения поверки действует на территориях активных или возможных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях.

Решения Верховного Суда и ограничения во время военного положения

В ассоциации привели два судебных дела, где люди смогли отменить начисления по нормам из-за просроченной поверки счетчиков воды. Так, в июле 2019 года по делу №235/499/17 против КП «Покровскводоканал» Верховный Суд принял сторону потребителя.

Судьи объяснили, что если поставщик не провел плановую поверку, он не имеет права игнорировать реальные показания счетчика и создавать для человека финансовые проблемы.

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Подобное решение Верховный Суд принял и в апреле 2020 г. по делу №521/6670/18 против компании «Инфоксводоканал». Тогда суд также поддержал гражданина, отменил начисления по нормам и обязал водоканал произвести перерасчет по реальным показателям счетчика.

Кроме того, постановление Кабинета Министров №206 запрещает начислять штрафы и пеню за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также прекращать их предоставление из-за долгов на территориях активных или возможных боевых действий и временной оккупации.

Как обжаловать начисление «по среднему»: алгоритм действий

Если вам начислили долг из-за просроченной поверки, в ВОО «АНПУ» советуют общаться с поставщиком только в письменном виде.

1.Пройдите поверку и подайте претензию.

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Для счетчика воды закажите официальную поверку, а на газ или свет — напишите поставщику заявление на ее проведение. Если прибор признают исправным, добавьте копию документа о поверке и фото счетчика с целыми пломбами к письменной претензии по адресу водоканала, облэнерго или оператора газовой сети.

В ней требуйте отменить излишние начисления и перечислить плату по реальным показаниям. Заявление нужно официально зарегистрировать или отправить заказным письмом.

2. Пожалуйтесь в контролирующие органы.

Если поставщик отказывает или не отвечает, подайте жалобу в НКРЭКУ (по газу, электроэнергии и централизованному водоснабжению) или обратитесь в Госпродпотребслужбу из-за нарушений прав потребителей.

3.Обратитесь за юридической помощью.

Если компания не хочет пересматривать суммы или подала на вас в суд для взыскания долга, проконсультируйтесь в системе бесплатной юридической помощи по номеру 0 800 213 103. По установленным условиям, пенсионеры и малоимущие граждане имеют право на бесплатную помощь юристов.

Коммуналка в Украине — последние новости

Напомним, замминистра юстиции Украины Андрей Гайченко заявил, что единственное жилье потребителя могут продать из-за долгов за коммуналку. Это возможно в случае, если сумма неуплаты составляет более 430 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы по закону могут платить за коммуналку со скидкой. Если человек подходит под необходимые критерии, льготу ему назначают на целый год.

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