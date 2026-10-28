Долг за коммуналку: Минюст назвал конкретную сумму, когда единственное жилье могут забрать

Единое жилье должника могут продать для погашения задолженности за коммунальные услуги / © ТСН

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В Украине единое жилье должника может быть продано для погашения задолженности за коммунальные услуги, если сумма долга превышает 430 тыс. грн.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко в эфире телемарафона «Единые новости»

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Когда из-за коммунальных долгов могут забрать единое жилье

По словам Андрея Гайченко, законодательство предусматривает предельную сумму задолженности, к достижению которой взыскание не может быть обращено на жилье должника. Ранее этот порог составил примерно 170 тыс. грн, а теперь его увеличили до более 430 тыс. грн.

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В то же время в Минюсте отмечают, что потеря единого жилья из-за неуплаты коммунальных услуг грозит лишь незначительной части должников.

«Следовательно, чтобы у тебя забрали единственное жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммуналку. Это буквально единицы коммунальных должников. То есть, за коммунальные долги в 99,999% случаев забираться единое жилье не будет. Здесь я хочу успокоить людей», — отметил замминистра.

Он также охарактеризовал изменения в сфере исполнения судебных решений как реформу, призванную сделать государственные механизмы более доступными для граждан.

Что делать, если долг уплачен, но ограничения остались

Отдельно Андрей Гайченко объяснил, как поступить, если человек погасил задолженность, но из-за технической ошибки в системе информация не обновилась, а наложенные ограничения продолжают действовать.

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В такой ситуации можно обратиться непосредственно к государственному исполнителю, ведущему соответствующее производство. Его контактный номер должен быть указан в базах данных или в процессуальных документах.

«Всегда к каждому производству привязан телефон государственного исполнителя», — объяснил представитель Минюста.

Также граждане могут позвонить по телефону в единый контакт-центр системы государственной исполнительной службы Украины по номеру 0 800 356 917.

По словам Гайченко, в течение последнего года технических сбоев в системе не фиксировали, несмотря на перебои с электроснабжением.

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Напомним, стало известно, что украинцам могут заблокировать счета и запретить выезд за границу. Граждане, имеющие налоговые долги, рискуют столкнуться с арестом банковских счетов и имущества. Налоговики напомнили о последствиях неуплаты обязательств.

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