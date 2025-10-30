Долги 2022 года остаются самыми масштабными на рынке электроэнергии.

Реклама

Долги на рынке электроэнергии, накопленные в 2022 году, крупнейшие и практически не могут быть урегулированы в рамках действующего законодательства. Об этом заявил руководитель энергетических программ "Украинского института будущего", доктор экономических наук Адриан Прокоп.

"Ну и есть проблема долгов 2022 года, которую в нынешнем законодательном поле уже нельзя решить, потому что это период, когда началась полномасштабная война, когда какие-то объекты попадали в оккупацию, когда какие-то объекты теряли связь с энергосистемой", - объяснил эксперт.

По его словам, для решения этого вопроса необходимо провести масштабную работу по восстановлению данных коммерческого учета. Только после этого можно будет точно определить объемы производства и снабжения электроэнергией, что станет основой для дальнейших расчетов.

"И нужно заново поднимать данные коммерческого учета, устанавливать, какие объемы были производства и поставок электроэнергии для того, чтобы установить эту базу, для начисления долгов, и только после этого можно будет их платить", - отметил Прокоп.

Он подчеркнул, что именно долги, накопленные в 2022 году, самые масштабные за весь период функционирования рынка электроэнергии.

«Собственно, что эта проблема началась с февраля, и долги за 2022 год, если я не ошибаюсь, они самые большие», — добавил эксперт.

По мнению Прокипа, урегулирование этих долгов требует отдельного подхода и, вероятно, специальных решений на уровне правительства или парламента, поскольку действующие нормы рынка не позволяют технически восстановить все данные из-за потери части энергетической инфраструктуры.

Ранее вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов сказал, что долги на рынке электроэнергии негативно влияют не только на производителей и поставщиков, но и на потребителей, поскольку делают невозможным качественное предоставление услуг.