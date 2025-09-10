Долги энергорынка подрывают возможности восстановления объектов после атак России - Орлова

Реклама

Разрешение долгового кризиса на энергорынке требует системного подхода государства – Орлова

На рынке электроэнергии накопились десятки миллиардов долгов, формирующихся по кругу между ключевыми компаниями отрасли. Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

«Да, действительно, на рынке электроэнергии сейчас десятки миллиардов долгов. И эти долги формируются по кругу между рядом компаний. Во первых, это оператор системы передачи "Укрэнерго" – это такая системообразующая компания, это, пожалуй, самая важная компания для украинского энергетического рынка. И есть задолженность как перед Укрэнерго, так и со стороны Укрэнерго перед участниками рынка», – сказала Орлова.

По ее словам, в долговой цепочке также принимают участие операторы систем распределения (облэнерго) и генерирующие компании.

«Очень важно, чтобы этот долговый кризис был разрешен. Почему? Потому что такие компании, как "Укрэнерго" и местные облэнерго, а также генерирующие компании должны иметь ресурс, чтобы быстро восстанавливать объекты после атак российской федерации, потому что именно эти компании пострадали больше всего», – подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула, что долговая проблема напрямую влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после

ударов.

«И даже сейчас мы видим тенденцию от России, что они активно атакуют объекты именно в прифронтовых регионах – Сумщина, Харьковщина, Донетчина. И соответственно все средства от облэнерго должны быть направлены именно на ремонтные работы, а это существенные финансовые ресурсы», – сказала Орлова.

В то же время, она отметила, что четкого плана выхода из кризиса до сих пор нет.

«По состоянию на сегодняшний день я не вижу четко сформированного плана по разрешению этого долгового кризиса. Но надо понимать, что здесь ситуация и подход к разрешению этой ситуации должен быть достаточно системным, и он, в основном, должен быть направлен и именно на потребителей электроэнергии, потому что долги возникают из-за того, что кто-то из потребителей не платит за электроэнергию», – пояснила она.

По словам Орловой, больше всего долгов накапливают государственные и коммунальные предприятия, которые нельзя отключать от энергоснабжения.

Как правило, это, кстати, государственные или коммунальные предприятия, которые не могут быть отключены от электроэнергии, и они, пользуясь этим статусом, за нее не платят. Соответственно здесь должно быть вмешательство государства, возможно, вмешательство даже общин, вмешательство городов в эту ситуацию. И также достаточно частой проблемой было недофинансирование тарифов на передачу и распределение электроэнергии», – отметила эксперт.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд. грн. По его мнению, в таких условиях долги населения (около 10 млрд грн) являются лишь индикатором общей болезни рынка.