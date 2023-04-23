Долги на коммуналку правительство запретило взимать с отдельной категории украинцев: с кого именно

Кому не нужно будет платить образовавшиеся долги за коммуналку после 24 февраля 2022 года

Правительство вложило постановление, которое запрещает взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образованное после 24 февраля 2022 года.

Речь идет о лицах, вынужденных покинуть свои дома и эвакуировавшихся в более безопасные регионы.

Запрет распространяется на временно оккупированные Россией территории, на территории, где ведутся боевые действия.

Чтобы долги не взимались, переселенцы должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие их отсутствие в доме.

К таким документам относятся:

▪ Справку внутри перемещенного лица.

▪️Документ о временном убежище в иностранном государстве.

▪️Документы по работе, лечению, обучению, прохождению военной службы.

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